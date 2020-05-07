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Утро в Туле
7 мая: «Фаина» приобрела новую жизнь в TikTok и новая работа Бэнкси, посвященная врачам

7 мая: «Фаина» приобрела новую жизнь в TikTok и новая работа Бэнкси, посвященная врачам

Доброе утро! Сегодня четверг, а это значит… А это ничего не значит. Просто четверг, просто порция хороших новостей. Поехали!

 

Кажется, дождь начинается. Кажется, синоптики сегодня обещают небольшой дождь. А температура воздуха, кажется, прогреется до +19 градусов.

 

В тиктоке уже несколько недель танцуют под ремикс песни «Фаина» группы «На-На». Тренд дошел и до самих музыкантов.

Алена Политова, дочь солиста «На-На» Владимира Политова, записала тикток с участием отца. Ей пришлось пояснить, кто это такой: «Это мой папа и он исполнитель той самой „Фаины“, под которую снимали видео в тиктоке». По словам дочери, певец очень хотел поучаствовать в этом флешмобе.

@murme0w

ему кстати скоро аж 50 лет, посмотрите какой свежий! всей душой его люблю ??

? оригинальный звук - burn_ilya

Сперва Политов просто стоит в домашней одежде и застенчиво машет зрителю. Но как только в ремиксе начинаются басы, музыкант РЕЗКО перевоплощается в стилягу в желтом пиджаке. И, конечно же, танцует.

 

Горящая куча денег, шампанское и пляски на костях мировой финансовой системы — пока это только фантазия (снятая до карантина), но кто знает.  Слушаем песню «Ooh La La» группы Run The Jewels.

 

В Саутгемптонской больнице появилась новая работа Бэнкси: изображение размещено в фойе возле отделения неотложной помощи и создано в сотрудничестве с руководством учреждения.

Главный герой картины — мальчик, который бросил в корзину для бумаг фигурки Человека-Паука и Бэтмена, и вместо них играет с кукольной медсестрой.

Бэнкси также оставил записку для работников больницы: «Спасибо за всё, что вы делаете. Надеюсь, моя работа сделает это место немного светлее, даже если оно будет исключительно чёрно-белым».

 

«Завораживающе», «невозможно прекрасно», «талантливо» — так о работах москвички Катерины Марченко отзывается публика. Девушка занимается вышивкой по фатину с 2015 года. И вы только посмотрите, какую красоту она создает.

Хорошего дня и почаще мойте руки!

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Автор: Администрация Myslo
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