6 мая: собака выступает вместо президента и кот, который очень хотел поговорить

Доброе четверговое утро! Вы только просыпаетесь, а мы уже собрали для вас порцию хороших новостей. Поехали!

Тепло близко. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха прогреется до +16 градусов.

Щенок породы бернский зенненхунд по кличке Мисних попытался вовлечь в игру своего хозяина — президента Ирландии Майкла Хиггинса. Все бы ничего, вот только президент в этот момент выступал перед журналистами с речью о скончавшемся ирландском актере Томе Хики.

Нажмите на картинку, чтобы увидеть видео целиком.

Пес требовал внимания от своего хозяина: он прикусывал хозяину пальцы, клал лапу на бедро и зарывался носом в пиджак. Хиггинс пожал щенку лапу и погладил по голове, но выступления не прервал.

С президентом щенок живет совсем недавно — лишь с марта 2021 года. У Хиггинса есть еще одна собака той же породы. Она тоже часто появляется в ирландских новостях.

Doja Cat и SZA сняли фантастическое видео на новый трек Kiss Me More из предстоящего альбома Доджи Planet Her. По сюжету астронавт (Алекс Ланди из «Анатомии страсти») попадает на розовую планету и поддается искушению двух сирен, которых изображают певицы. Сам трек по стилю напоминает Say So (by Doja Cat) и имеет все шансы стать отличной базой для новых челленджей в тиктоке. Сегодня слушаем SZA & Doja Cat — Kiss Me More.

Бенгальский кот по кличке Бен попытался поговорить с окружающими, но вышло только надуть щечки и пофырчать. И, к сожалению, мы никогда не узнаем, что именно хотел сообщить Бен. Но, впрочем, есть как минимум три причины посмотреть видео с участием неразговорчивого Бена:

у него идеально круглая морда,

ошарашенный взгляд

и вообще, Бен похож на маленькую стеснительную рысь!

Не верьте тому, кто говорит, что идеальности в этом мире не существует. Ведь её своими глазами видели десятки пользователей сети, которые потом продемонстрировали доказательства в виде фотографий. Обложки книг, дополняющие реальность, идеально подходящие друг другу кольца и чехол от музыкального инструмента, как будто созданный для того, чтобы в нём спала собака, — всё это только подтверждает, что идеальные совпадения существуют!

Хорошего дня и идеального настроения!