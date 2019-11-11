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Утро в Туле
11 ноября: окей, Бумер и эротика от Шэрон Стоун в стиле «Основного инстинкта»

11 ноября: окей, Бумер и эротика от Шэрон Стоун в стиле «Основного инстинкта»

Доброе утро! Сегодня вечером отправляйтесь в магазин, весь мир отмечает День шоппинга или так называемую «чёрную пятницу». Сегодня многие магазины и торговые интернет площадки устраивают грандиозные скидки.

 

В ближайшие дни воцарится солнечная погода, только вот сегодня будет пасмурно.

 

Начнем день необычно -  с эротики. Помните ту самую легендарную сцену из  фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун? Спустя почти 30 лет актриса вновь показала ее на церемонии вручения премии GQ. Получилось не менее эффектно

 

Посетитель «Макдональдса» заказал холодный чай, от которого опьянел. 24-летний американец попросил добавить в холодный чай дольку лимона, но там оказался еще один сюрприз. Попробовав напиток, мужчина почувствовал какой-то странный привкус, но не придал ему значения, поскольку его мучала жажда, а позже и вовсе опьянел.  Когда же он открыл стаканчик с чаем, то обнаружил на дне три пакетика марихуаны.

 

Современный конфликт между старшим и молодым поколением можно описать популярным мемом «Окей, Бумер». Эта фраза стала самой популярной за последний месяц  в интернет спорах между молодежью и пользователями старше 30 лет. Её употребляют в тех случаях, когда не хотят спорить со старшими  из-за упреков в лени и интерне-зависимости.

В середине октября тренд  заполнил Инстаграм и Тик-ток, а совсем недавно проник в политику. 25-летняя депутат из Новой Зеландии читала о речь об изменении климата, в какой-то момент её перебил старший член парламента. Девушка ответила мемом «Окей, бумер» и невозмутимо продолжила выступление.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим психоделический клип синти-поп исполнителя Poppy.

 

В галерее сегодня гигантские собаки, при этом чертовски милые.

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Автор: Администрация Myslo
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