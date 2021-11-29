29 ноября: копия «Игры в кальмара» с настоящими деньгами и новогодний «поезд Деда Мороза»

Доброе утро! Ну что, кажется, пора начинать отсчет до Нового года – осталось 5 недель. И чтобы скоротать это время, читайте только хорошие новости. Поехали!

Хоть на пороге зима, но лучше захватить зонтики. Сегодня в Туле дождь и до +5 градусов.

Видеоблогер Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast, с 70 миллионами подписчиков переснял «Игру в кальмара» без убийств. Как сообщает 26 ноября РИА Новости, Дональдсон пригласил 456 добровольцев, как и в сериале Netflix, пройти те же испытания. Разница только в том, что проигравших не расстреливали и не сбрасывали в пропасть. Приз составил 456 тысяч долларов. Ролик в YouTube за несколько часов набрал 50 миллионов просмотров.

По подсчётам издания The National News, на работу 23-летний блогер потратил 3,5 миллиона долларов: 2 миллиона — на декорации, а 1,5 — на денежное вознаграждение. Его получили все участники шоу. Проигравшим в некоторых раундах также выдавали от 2 до 10 тысяч долларов, а между этапами за аналогичную сумму предлагали сдаться.

Сегодня слушаем 100 gecs - «Mememe».

24 ноября состоялась презентация «Поезда Деда Мороза». В его состав включены ретро-локомотив и девять празднично-оформленных вагонов: салон-приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические для персонала. Об этом сообщает ТАСС.

Представил поезд Всероссийский Дед Мороз. Он рассказал, что состав тронется 5 декабря в Великом Устюге, куда вернётся уже 13 января 2022 года.

За 41 день пути поезд проедет по 36 городам России, например, посетит Вологду, Казань, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В ночь с 31 декабря на 1 января состав прибудет в горный кластер Сочи.

В каждом из городов поезд простоит около дня. В это время на вокзалах пройдут праздничные мероприятия с участием артистов и аниматоров. По билетам можно будет посетить и сам поезд: продажа начнётся на сайте РЖД 25 ноября, цена — 1950 рублей. В стоимость входит чаепитие с Дедом Морозом, участие в играх и подарки для детей.

Люди часто имеют дело с домашними животными — даже если у вас нет собственного питомца, наверняка вы сталкиваетесь с собачками, которых выводят на прогулку. А вот более необычная живность встречается гораздо реже, и тем ценнее моменты, когда зверьки решают сами пойти на контакт и показаться человеку, оказавшись в самом неожиданном месте! Вот несколько любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию и немало удивили этим окружающих.

Хорошего дня и живого настроения!