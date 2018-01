30 января: Занимаем очередь в детский сад для взрослых

Доброе утро! Ну очень снежная неделя получается. Мы как, довольны этим фактом или не очень?

Утренняя милота!

В Московском зоопарке у пары антилоп дикдиков, приехавших из Дрездена, родился детеныш. Сейчас он весит 600 граммов. Смотрите, какой милашка:

Новость, которая поможет вам пережить вторник.

В Саратове открылся детский сад для взрослых.

Идея проекта принадлежит новосибирскому программисту Евгению Пятковскому, который в прошлом году открыл в своем родном городе первый садик для взрослых. Но Саратов-то поближе к нам, чем Новосибирск!

Чтобы провести день в саду для взрослых, необходимо заплатить три тысячи рублей и сдать мобильные гаджеты на ответственное хранение. Смысл в том, чтобы отдохнуть, не только погрузившись в детские забавы, но и прервав хотя бы на время контакты в мессенджерах и соцсетях.

В распорядок дня во взрослом детском саду включены завтрак, обед, полдник, ужин, дневной сон (!!!), игры, пение, танцы, творчество.

Как говорит Пятковский, в Саратове в сад в основном пошли женщины старше 50 лет, хотя в Новосибирске учреждение посещают в основном молодые люди в возрасте до 40 лет.

Кажется, пора планировать отпуск на этот год... И что-то нам подсказывает, что это будет САРАТОВ!!!

Коротко - обо всяком интересном.

В Швеции придумали новый вид молока. Коровы, козы, верблюды и даже всякие орехи с кокосами ни при чем! Новое молоко делается из КАРТОШКИ. Принцип приготовления продукта заключается нагревании определенным образом белка и крахмала, смешивая с богатым омега-3 рапсовым маслом. В результате образуется «эмульсия», которая, например, также является молоком. Пища также не содержит аллергенов. Предполагается, что новый продукт выйдет на рынок как в оригинальном виде, так и в виде йогурта - смешанный с яблочным пюре и фруктами.

Недавно в США пара канатоходцев сыграла ну очень экстремальную свадьбу. В ущелье между скалами натянули сетку для бейсджампинга, которая и стала площадкой для проведения церемонии. Отец невесты проводил дочь к воздушному алтарю на высоте в 150 метров от земли, где ее ожидал любимый. При этом несколько смельчаков из числа гостей прыгнули с парашютом, осыпав влюблённых дождём из 5000 лепестков роз. А главной «изюминкой» праздника стали необычные фотографии, ради которых пришлось нанимать не только самого смелого в США фотографа, но и специальные беспилотные дроны... Кстати, бракосочетание в горах каньона Моава состоялось ровно через полгода после знакомства пары, причем канатоходцы познакомились также в горах, на высоте в 400 футов над землей.

А в Германии зарегистрировали очень сладкую кражу: неизвестные в немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау угнали два грузовика с 44 тоннами шоколада. Две фуры с товаром общей стоимостью 400 тысяч евро находились на стоянке в промышленной зоне. Одну фуру обнаружили вместе с грузом, а вот вторая оказалась пустой -злоумышленники съели перегрузили шоколад в другой грузовик и скрылись. НЕТ, НЕ СЛИПНЕТСЯ!!!

Музыкальная пауза!

На днях в США вручили "Грэмми" - главную музыкальную премию года. Пробежимся по основным моментам:

Главным триумфатором «Грэмми» стал Бруно Марс – он выиграл три из четырёх главных номинаций. 24k Magic стал лучшим альбомом, That's What I Like – лучшей песней, 24K Magic – лучшей записью года. Всего Бруно выиграл шесть «Грэмми», одержав победы ещё и в R&B-номинациях.

Эд Ширан стал лучшим в номинациях «Лучший поп-альбом» и «Лучшее соло-исполнение в стиле поп».

Звание лучшего нового артиста 2017 года получила соул-певица Алессия Кара:

В рэп-номинациях триумфатором стал Кендрик Ламар. Он был номинирован на семь статэуток и выиграл пять, включая «Лучшую рэп-композицию» – HUMBLE и «Лучший рэп-альбом» – DAMN.

Премию за лучшую рок-песню получила группа «Foo Fighters» c композицией «Run».

Лучшим саундтреком члены американской академии звукозаписи назвали музыку из фильма «Ла-Ла Ленд»:

Залипательное видео специально для вторника.

Операторы канадской компании Stereokroma решили поближе взглянуть на мыльные пузыри. В результате, получилось странное зрелище, похожее то на радугу, то на какие-то космические пейзажи, а то и на картины, выдаваемые нейросетями Гугла:

В галерее - запредельно милые сотрудники различных спецслужб. Хорошего вам дня!