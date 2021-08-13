13 августа: Netflix для вымышленных фильмов и сериалов и пластырь от облысения

Доброе утро! А вот и пятница. Радуемся окончанию рабочей недели и не забываем читать только хорошие для поднятия настроения. Поехали!

О погоде на выходных. Кажется, нас ждет чудесная погода. В пятницу и весь уик-энд будет малооблачная погода. А столбики термометров не будут опускаться ниже +22 градусов.

Автором шуточного сайта, сделанного в стиле Netflix, стала веб-дизайнер Линн Фишер. «Официальный» запуск Nestflix состоялся 11 августа.

Как отметила Фишер, на сайте представлены больше 400 вымышленных фильмов и сериалов, которые смотрели герои кинокартин. Например, гангстерский боевик «Ангелы с грязными душами» и его сиквел, которые показывали в дилогии «Один дома». Там же есть шпионский триллер про агента Майкла Скарна, представленный в виде отдельного эпизода в 7 сезоне «Офиса».

Среди других вымышленных картин — «Переулок сатаны» из «Солдат неудачи», «Титаник 2» из «Гриффинов» и «Макбэйн» (пародии на «Крепкого орешка») из «Симпсонов».

Как и на оригинальном Netflix, на Nestflix есть разбивка по самым разным жанрам, а при выборе определённой картины сайт предлагает пользователю «посмотреть» другие похожие ленты.

Little Big и израильская певица Нетта Барзилай выпустили совместное видео «Moustache». У него довольно необычный сюжет: во вселенной клипа главным стандартом женской красоты становятся пышные усы. Смотрим и улыбаемся.

Китайские учёные предложили новый способ лечения андрогенетической алопеции — самой распространённой формы утраты волосяного покрова у мужчин и женщин. Они создали растворимый пластырь с микроиглами, которые доставляют вглубь кожи наночастицы церия. Об этом исследователи рассказали в рецензируемом журнале ACS Nano.

При андрогенетической алопеции выпадают волосы в районе лба, висков и макушки из-за разрушения волосяных луковиц (фолликулов). Этот процесс начинается под воздействием гормонов и активных форм кислорода, которые накапливаются в коже. Наночастицы церия удаляют такой кислород из тканей, но не могут проникнуть сквозь верхний слой кожи.

Для решения этой проблемы учёные создали растворимый пластырь с микроиглами из гилуароновой кислоты — вещества, которого много в коже и других тканях. Внутрь пластыря внедрили наночастицы церия, покрытые биоразлагаемым соединением. Пластырь наклеивали один раз в день на проплешины самцов мышей, проплешины другой группы мышей дважды в день обрабатывали миноксидилом — популярным и действенным средством для роста волос.

К концу срока в 28 дней и пластырь, и миноксидил полностью восстановили волосяной покров на проплешинах, но пластырь сделал это быстрее — уже на второй неделе под его воздействием стали образовываться новые кровеносные сосуды в коже и волосяные луковицы. Исследователи считают, что пластыри с наночастицами церия — многообещающий способ обратить облысение вспять. Теперь учёные собираются испытать их на людях: по сравнению с мышами, для них могут понадобиться более высокие дозировки препарата.

Для хорошего настроения бывает нужно совсем немного — увидеть солнышко с утра, погладить котика или заметить неожиданное совпадение, которое согреет душу. В такие моменты многие люди достают телефоны и правильно делают! Ведь так подарок от вселенной можно будет навсегда сохранить не только у себя в памяти, но и в галерее телефона. А после этого поделиться кусочком внезапной радости с другими людьми.

Хорошего дня и удачного настроения!