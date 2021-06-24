24 июня: кошка, которая научилась управлять временем, и рецепт спаржи вместо законопроектов

Доброе утро! Мы всё ближе к выходным. А это значит, что пора заряжаться позитивом и читать только хорошие новости. Поехали!

Всё еще очень жарко. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +34 градусов.

Кошка научилась поворачивать время вспять — в буквальном смысле. Она забралась на батарею, над которой висят настенные часы, встала на задние лапы и принялась играть со стрелками, толкая их то в одну, то в другую сторону. Вероятно, кошка решила перехитрить хозяев, чтобы те взглянули на часы и подумали, что уже пора подавать ужин.

Автор одного из лучших альбомов прошлого года возделывает мрачноватый рок в инфернальных декорациях. Сегодня слушаем Yves Tumor – Jackie.

На официальном портале Moniteur Belge, где публикуются принятые в Бельгии законы и указы, обнаружили поэтапный рецепт гратена из спаржи. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Юрист Морган Моллер нашел рецепт в обновленном разделе сайта, посвященном медицинским препаратам. По словам бельгийских юристов, этот инцидент довольно удивителен, поскольку сложно понять, как кулинарный рецепт мог по ошибке оказаться на Moniteur Belge.

«Мне часто говорят, что Moniteur Belge бесполезен. Но там вы найдете всё: законы, постановления, рецепты, что угодно», — шутит Моллер в твиттере.

Рецепт уже удалили с официального бельгийского сайта, но он аналогичен тексту метода приготовления гратена с сайта Marmiton.

Разогрейте духовку до 250°, термостат на 8-9. Промойте и очистите спаржу. Затем варите ее около 30 минут в большом количестве подсоленной воды (три чайные ложки соли). В другой кастрюле доведите до кипения сливки и добавьте томатную пасту, а затем — немного паприки, соли и перца. Смажьте емкость для выпекания маслом, выложите туда спаржу, залейте ее полученным соусом и сверху добавьте сыр канталь. Выпекайте в духовке при 230° 15-20 минут, термостат на 7-8. Приятного аппетита!

Выбирая собаку, будущие хозяева ориентируются на множество разных вещей: у кого-то есть любимая порода, кто-то хочет забрать собачку из приюта, а есть те, кто всей душой любит именно маленьких собачек. Да, возможно, более миниатюрные четвероногие друзья не смогут полноценно защитить дом от жуликов или выходить с вами на многокилометровые прогулки (хотя это ещё надо проверить!), зато у маленьких собак столько же обаяния, преданности и любви, сколько и у своих более крупных сородичей. А может быть, и побольше...

Хорошего дня и влюбленного настроения!