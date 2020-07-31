31 июля: страусы-дебоширы и пропавший плюшевый медведь вернулся к хозяйке

Доброе утро! А вот уже и пятница. Делитесь планами на предстоящий уикенд в комментариях. А мы пока расскажем, что произошло хорошего в мире. Поехали!

Самое время закутаться в плед и почитать что-нибудь меланхоличное. В пятницу и в выходные синоптики обещают дождливую погоду, а средняя температура воздуха не будет превышать +20 градусов.

Эму Кевин и Кэрол теперь не могут ходить в паб в австралийском городке Ярака в Квинсленде, пишет The Guardian.

Птицы плохо себя вели: воровали еду у посетителей и оставляли помет на полу заведения.

Владелица паба Джерри Гимблетт рассказала, что после того, как страусы были замечены за пощипыванием тостов из тостера, у них с мужем просто не осталось выбора. На входе в заведение установили барьер — кусок веревки, после того как эму стали мешать посетителям.

Но главной причиной бойкота страусам стал помет. Птицы оставляли огромные «сюрпризы», от которых на полу образовывались пятна, рассказала Гимблет.

По словам владелицы паба, эму стали местной достопримечательностью после того, как в 2018 году из яиц вылупилось несколько птиц. В какой-то момент в городке было девять страусов, но большинство из них ушли или пострадали в несчастных случаях. Осталось только два эму ростом почти два метра, Кевин и Кэрол, которым полюбился паб.

Как пишет The Guardian, несмотря на поведение страусов, в пабе не уменьшилось число посетителей.

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Совсем недавно мы писали, что у жительницы Ванкувера Мары Сориано украли плюшевого мишку в очках. Внутрь игрушки был вшит специальный голосовой модуль — с его помощью девушка могла в любой момент послушать голос своей умершей матери, по которой так сильно скучала. Медвежонка в буквальном смысле искали всем Ванкувером. И, к счастью, нашли!

Мишка появился у Сориано в 2019 году, после того, как ее мать умерла от рака. На вшитой в медвежонка записи мать говорит, как гордится дочерью. Есть там и признания в любви на филиппинском (Сориано родом с Филиппин). Это стало последней записью ее матери — поэтому Сориано так дорожит игрушкой.

Однако 24 июля медвежонка украли. Дело было так: Сориано вместе с женихом переезжала в другую квартиру. Они вместе вытаскивали вещи из грузовика. На девушке был рюкзак с паспортом, айпадом, Nintendo Switch и тем самым мишкой. Внезапно девушке позвонил друг, который должен был помочь с переездом — он сообщил, что его сбила машина. Сориано оставила рюкзак и тут же бросилась на помощь. При этом в суматохе она забыла предупредить своего жениха о том, что за вещами нужно последить. Тогда-то рюкзак и украли.

Сориано совсем не переживала из-за планшета и игровой приставки. Главным для нее было найти мишку с голосом мамы. Девушка обратилась в полицию, написала посты в соцсетях и развесила объявления.

Об этой истории узнали знаменитости — в том числе Райан Рейнольдс. 26 июля Рейнольдс назначил вознаграждение в пять тысяч долларов за возвращение мишки. И пообещал не задавать вернувшим лишних вопросов. Благодаря Рейнольдсу история получила еще большую огласку.

Все было не зря! Спустя три дня медвежонок все-таки вернулся к Сориано. Только посмотрите, как она счастлива.

По словам девушки, мишку ей вернули два человека. Их имена она не уточнила. В свою очередь они забрали игрушку у вора, укравшего рюкзак. Медвежонок цел и невредим, голосовой модуль — на месте, пропали только очки.

«Спасибо тем, кто обыскал все вдоль и поперек. Человеку, который взял мишку — спасибо, что сохранил его в целости. Ванкувер крутой», — написал в твиттере Рейнольдс.

В России голуби являются неотъемлемыми спутниками жителей в многолюдных местах городов — они постоянно гуляют рядом и подбирают за горожанами питательные крохи.

Но в разных странах живут свои «голуби», выполняющие приблизительно те же функции, и кое-где это совсем не птицы.

Давайте посмотрим, кого можно встретить и покормить в разных городах мира, и какими экзотическими существами бывают те, кого местные жители воспринимают также буднично, как люди из восточной Европы — голубей.

Хорошего дня и отличных выходных!