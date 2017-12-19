19 декабря: Жгучий перец + рождественский гимн

Доброе утро! Выпал снег, и за вечер во многих дворах выросли снеговички. Вот это уже похоже больше на зиму, да? Еще б к этому легкий морозец добавить вместо «плюса»…

Синоптики говорят, все будет. К ночи:

Начнем с бодрящего видео!

Автор YouTube-канала Friggin Boom Toys решил проверить, возможно ли выполнить акробатические трюки со щитом в руках, как это делал Капитан Америка в фильмах Marvel. Оказалось, что это и правда выглядит эффектно, но на самом деле щит мешает прыгать, драться и сохранять баланс при сложных трюках. И может быть очень травмоопасным.

Конечно, все дело в том, что щит не из вибраниума:

Милота дня.

Самый угрюмый хаски инстаграма по кличке Ануко дарит всем подписчикам новогоднее настроение! На днях его хозяйка, Жасмин Милтон, попыталась нарядить пса к Рождеству и устроила праздничный фотосет. Пес по-прежнему недоволен и всем своим видом показывает, что вся эта предпраздничная суета ему не нравится.

Жасмин утверждает, что на самом деле ее питомец очень веселый и доброжелательный пес. По словам хозяйки, Ануко на самом деле любит Рождество, ведь ему нравится холод. Но он жутко не любит, когда начинают украшать елку… Или его самого вместо елки!

Новости! Сегодня у нас будет спортивная подборка.

Неожиданный казус случился с голландским «Аяксом». В рамках домашнего чемпионата клуб встречался с «АЗ Алкмаар». На 15-й минуте матча «Аяксу» удалась атака, которую попытался прервать вратарь «АЗ» Марко Бизот. Он вышел из ворот, но оказался обыгран. Казалось, что сейчас будет гол, но нет. Место голкипера с успехом занял защитник «АЗ Алкмаар» Пантелис Хацидиакос. И дважды за несколько секунд спас свою команду! Правда, «АЗ Алкмаар» все равно проиграл в этой игре. Но зато красиво!

Британский пловец Адам Пити выиграл золотую медаль чемпионата Европы и подарил её девочке на трибуне. Реакция болельщицы бесценна:

А недавно болельщики выбрали лучший момент в столетней истории НХЛ. Им стал пента-трик Марио Лемье в матче «Питтсбург Пингвинс» — «Нью-Джерси Девилс», который проходил 31 декабря 1988 года. Канадскому нападающему удалось забросить пять шайб в разных игровых ситуациях: в равенстве, при реализации большинства за удаление соперника, в меньшинстве (4 на 5), буллитом (штрафным броском) и в пустые ворота. Повторить это достижение еще никому не удавалось.

Кстати, в "финале" голы Марио Лемье обошли празднование решающего гола Бобби Орра в финале Кубка Стэнли-1970:

Музыкальная пауза!

В Дании блогер Чили Клаус накормил детский Датский хор Хернигских мальчиков одним из самых острых перцев в мире, а затем спел с ним рождественский гимн.

В начале ролика Клаус подчеркнул, что дал детям острый перец, чтобы «добавить немного дополнительной страсти к музыке».

Жуткое издевательство над детьми = успешный вирусный ролик на YouTube!

Уже не впервые Чили Клаус проделывает такое с музыкантами. В 2014 году не повезло симфоническому оркестру:

Продолжим тему спорта в нашей непостоянной рубрике "Кто сколько зарабатывает".

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен:

Самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю стал баскетболист Майкл Джордан. Если перевести все заработанные им деньги в доллары по курсу 2017 года, то получается, что многократный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс» заработал $1,85 млрд. И это не считая многочисленных рекламных контрактов и инвестиций после завершения собственной карьеры!

Второе место в рейтинге досталось гольфисту Тайгеру Вудсу. Он заработал порядка $1,7 млрд.

Третья и четвертая строчки рейтинга также остались за гольфистами - Арнольд Палмер и Джек Никлаус. Оба заработали более миллиарда:

Пятая позиция досталась автогонщику Михаэлю Шумахеру. Многократный чемпион «Формулы-1» получил $1 млрд.

Вот как выглядит весь рейтинг Forbes из 25 самых высокооплачиваемых спортсменов:



1. Майкл Джордан (баскетбол) — $1,85 млрд



2. Тайгер Вудс (гольф) — $1,7 млрд



3. Арнольд Палмер (гольф) — $1,4 млрд



4. Джек Никлаус (гольф) — $1,2 млрд



5. Михаэль Шумахер (автогонки) — $1 млрд



6. Фил Микелсон (гольф) — $815 млн



7. Кобе Брайант (баскетбол) — $800 млн



8. Дэвид Бекхэм (футбол) — $800 млн





9. Флойд Мэйуэзер (бокс) — $785 млн



10. Шакил О'Нил (баскетбол) — $735 млн



11. Леброн Джеймс (баскетбол) — $730 млн



12. Криштиану Роналду (футбол) — $725 млн



13. Грег Норман (гольф) — $705 млн



14. Майк Тайсон (бокс) — $700 млн





15. Роджер Федерер (теннис) — $675 млн



16. Лионель Месси (футбол) — $600 млн



17. Алекс Родригес (бейсбол) — $575 млн



18. Джефф Гордон (автогонки) — $525 млн



19. Оскар де ла Хойя (бокс) — $520 млн



20. Мэнни Пакьяо (бокс) — $510 млн



21. Дерек Джетер (бейсбол) — $490 млн



22. Пейтон Мэннинг (американский футбол) — $480 млн



23. Кевин Гарнетт (баскетбол) — $480 млн



24. Эвандер Холифилд (бокс) — $475 млн



25. Андре Агасси (теннис) — $470 млн

В галерее - хорошее настроение. А именно - победители международного конкурса на самую смешную фотографию мира животных Comedy Wildlife Photography Awards. Главный приз достался сове, которая упала с ветки - первое фото в нашей галерее.