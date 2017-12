19 декабря: Жгучий перец + рождественский гимн

Доброе утро! Выпал снег, и за вечер во многих дворах выросли снеговички. Вот это уже похоже больше на зиму, да? Еще б к этому легкий морозец добавить вместо «плюса»…

Синоптики говорят, все будет. К ночи:

Начнем с бодрящего видео!

Автор YouTube-канала Friggin Boom Toys решил проверить, возможно ли выполнить акробатические трюки со щитом в руках, как это делал Капитан Америка в фильмах Marvel. Оказалось, что это и правда выглядит эффектно, но на самом деле щит мешает прыгать, драться и сохранять баланс при сложных трюках. И может быть очень травмоопасным.

Конечно, все дело в том, что щит не из вибраниума:

Милота дня.

Самый угрюмый хаски инстаграма по кличке Ануко дарит всем подписчикам новогоднее настроение! На днях его хозяйка, Жасмин Милтон, попыталась нарядить пса к Рождеству и устроила праздничный фотосет. Пес по-прежнему недоволен и всем своим видом показывает, что вся эта предпраздничная суета ему не нравится.

Жасмин утверждает, что на самом деле ее питомец очень веселый и доброжелательный пес. По словам хозяйки, Ануко на самом деле любит Рождество, ведь ему нравится холод. Но он жутко не любит, когда начинают украшать елку… Или его самого вместо елки!

Новости! Сегодня у нас будет спортивная подборка.

Неожиданный казус случился с голландским «Аяксом». В рамках домашнего чемпионата клуб встречался с «АЗ Алкмаар». На 15-й минуте матча «Аяксу» удалась атака, которую попытался прервать вратарь «АЗ» Марко Бизот. Он вышел из ворот, но оказался обыгран. Казалось, что сейчас будет гол, но нет. Место голкипера с успехом занял защитник «АЗ Алкмаар» Пантелис Хацидиакос. И дважды за несколько секунд спас свою команду! Правда, «АЗ Алкмаар» все равно проиграл в этой игре. Но зато красиво!

How was this not a goal?#AZAJA pic.twitter.com/zPDKdccXIr