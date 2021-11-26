26 ноября: масштабные трассы для маленьких машинок и роботы в детских садах Южной Кореи

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О погоде на выходных. Сегодня в Туле пасмурно и до +3 градусов. В субботу небольшой дождь и до +3 градусов. А в воскресенье снова пасмурно, и потеплеет до +5 градусов.

Авторы канала Backyard Racing («Гонки на заднем дворе») — два брата из США, которые во время карантина решили увеличить масштабы своего хобби. У них возникла идея собрать огромную трассу для игрушечных машинок Hot Wheels на своём участке, а результатом поделиться на ютубе. Пока вышло только два видео, но этого оказалось достаточно, чтобы покорить соцсети.

Дебютный ролик вышел в конце сентября: в четырёхминутном заезде, который начинается на крыше дома, машинка несколько раз пересекает большую лужайку. По пути она преодолевает препятствия в виде ящиков, деревянных башен и садовых инструментов, проезжает по забору и даже погружается на дно надувных бассейнов.

При этом зритель будто наблюдает заезд на американских горках от первого лица крошечного персонажа — весь путь записан на камеру, закреплённую на машинке. Атмосферы добавляют декорации — естественные и расположенные вдоль трассы авторами.

Оба ролика широко разошлись в сети: на Reddit видео набрало 65 тысяч плюсов и оказалось на главной странице сайта, а в октябре его фрагмент попал на популярный канал с подборками Daily Dose Of Internet. На Reddit авторы рассказали, что долго готовились к запуску проекта. Сперва они в течение семи месяцев копили деньги на материалы и элементы трассы. Всего понадобилось больше полукилометра пластиковой дороги и несколько десятков «бустеров» — специальных секторов, в которых машинка ускоряется за счёт выталкивающей силы.

Также пришлось решать проблему с камерой. Hot Wheels выпускают особые машинки с крепежом для GoPro, но эта модель не приспособлена к нужным элементам трассы — например, она не проходит через «бустеры». Поэтому братьям пришлось собирать собственную машинку с экшн-камерой на крыше.

Братья поделились некоторыми подробностями о создании обеих трасс и съёмке итоговых заездов. Например, они рассказали, что в первом ролике пришлось толкать машинку из бассейна на поверхность вручную. Изначально планировали построить аналог эскалатора, но на это не хватило времени.

Сегодня слушаем Sting - «Harmony Road».

Южная Корея начала тестировать внедрение роботов Alpha Mini в дошкольных учреждениях. Так власти хотят подготовить детей к высокотехнологичному будущему, пишет The Guardian. Первые роботы появились в Сеуле. Городские власти отмечают, что они смогут частично заменить учебные пособия и образовательные платформы в детских садах. Alpha Mini умеют танцевать, петь, читать истории и даже учить некоторым техникам кунг-фу — дети повторяют за роботом отжимания и балансировку на одной ноге.

Датчики роботов отслеживают движения и жесты ребенка. Камеры на их шлеме могут делать фотографии, которые моментально отправляются на специальный планшет.

«В будущем станет очень важно уметь управлять искусственным интеллектом и связанными с ним инструментами», — отметила представитель правительственного отдела по уходу за детьми Хан Дон Сок.

На данный момент Alpha Mini проходят испытания в 300 дошкольных учреждениях Сеула. Правительство рекомендует программу для детей в возрасте от трех до пяти лет.

«Мы считаем, что наличие такого опыта в детских садах будет иметь длительный эффект на протяжении всей их юности, а также в более взрослом возрасте», — отметил Хан. В России цены на робота Alpha Mini стартуют от 170 тыс. рублей.

Казалось бы, мы все примерно представляем, как выглядит окружающий мир, и вряд ли нас сможет поразить вид дерева, сосульки или котика. Но на самом деле природа не устаёт подкидывать сюрпризы и поражать своей богатой фантазией! Тут и растения странных форм, и тыквы-гиганты и прочие редкие явления… Давайте посмотрим на них и на другие вещи, которыми природа может хорошенько всех удивить!

Хорошего дня и большого настроения!