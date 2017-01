25 января: Поздравляем студентов и Татьян! И радуемся!

Доброе утро! Сегодня отличный день и классные, любимые многими праздники. Так что не время для плохого настроения, время радоваться!!!

Настроение вам по-любому поднимет вот этот ролик. Здесь морская свинка задумалась о сущности бытия и зависла... Вот это под нежную инструментальную композицию Бетховена:

Снежное очарованье. Фото с конкурса ледяных и снежных скульптур, которые прошли в нескольких исправительных колониях России. Мы болеем за Машу в костюме Супермена и Медведя-микроцефала. Нестандартный подход:

Хотите взбодриться? Смотрите пранк, который устроила кинокомпания Paramount Pictures в магазине электроники в Нью-Йорке. В ролике посетители магазина электроники общаются с консультантом возле панели телевизоров. В это время из экрана вылезает девушка в образе Самары Морган из серии «Звонок». Она незаметно подкрадывается к людям и резко хватает их. Пранк, как легко догадаться, приурочен к скорому выходу фильма ужасов «Звонки» (премьера намечена на 1 февраля).

Трейлер фильма еще страшнее:

Новости!

Персонажи из «Гарри Поттера» дали название новому виду краба, которого обнаружили в Тихом океане. Harryplax severus был назван в честь Гарри Поттера и Северуса Снейпа, а также в честь американского исследователя Гарри Конли, впервые наткнувшегося на этого морского обитателя. Вот он, Поттер-краб:

Канадская компания Okanagan Specialty Fruits разработала генетически модифицированные яблоки, которые не темнеют после надрезов или укусов. Благодаря усилиям канадских учёных трансгенные яблоки не поддаются окислению антиоксидантов и не темнеют до трёх недель. Канадцы уже вырастили 85 тысяч плодовых деревьев, а к 2018 году их количество планируется увеличить до 500 тысяч. Фрукты уже поступают в продажу в нескольких супермаркетах в США.

Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о продолжении анимационной дилогии "Малыш и Карлсон". Хотят снимать сериал!!!

Киноманы, налетай! Тут объявили номинантов на "Оскар". 89-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля. Ведущим станет Джимми Киммел.

Больше всего номинаций получила картина "Ла-Ла Ленд" - как и ожидалось. Аж 14! Таким образом кинолента Дэмьена Шазелла повторила рекорд по их числу, установленный «Титаником» и «Всё о Еве».

Картина Андрея Кончаловского «Рай», которую выдвинули от России на «лучший зарубежный фильм», не попала в окончательный список номинантов.

Вот все номинации:

Лучший фильм: «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой», «Фигуры» и «Ла-Ла Ленд».

Лучший актёр: Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»).

Лучшая актриса: Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») и Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

Лучший актёр второго плана: Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

Лучшая актриса второго плана: Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря») и Виола Дэвис («Ограды»).

Лучший режиссёр: Дени Вильнёв («Прибытие»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Лучший оригинальный сценарий: «Любой ценой», «Лобстер», «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века».

Лучший адаптированный сценарий: «Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев» и «Лунный свет».

Лучший фильм на иностранном языке: «Коммивояжер», «Тони Эрдманн», «Моя земля», «Вторая жизнь Уве» и «Танна».

Лучший короткометражный фильм: «Внутренние враги», «Женщина и поезд», «Тихие ночи», «Пой» и «Таймкод».

Лучший документальный фильм: «Море в огне», «Я вам не негр», «Анимированная жизнь», «О.Джей: Сделано в Америке» и «Тринадцатая».

Лучший короткометражный документальный фильм: «Белые шлемы», «Ватани: Моя родина», «Скрипка Джо», «4,1 мили» и «Крайности».

Лучший анимационный фильм: «Кубо», «Моана», «Зверополис», «Красная черепаха» и «Жизнь кабачка».

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Слепая Вайша», «Время взаймы», «Грушевый сидр и сигареты», «Жемчужина» и «Песочник».

Лучший оператор: «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Лунный свет» и «Молчание».

Лучший монтаж: «Прибытие», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет».

Лучшие визуальные эффекты: «Глубоководный горизонт», «Доктор Стрэндж», «Книга Джунглей», «Кубо: Легенда о самурае», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Лучшая песня: «Моана» (How far will I go), «Ла-Ла Ленд» (Audition и City of Stars), «Тролли» (Can’t stop the feeling), «Джим: История Джеймса Фоули» (Empty Chair).

Лучший композитор: «Джеки», «Пассажиры», «Ла-Ла Ленд», «Лев» и «Лунный свет».

Лучший монтаж звука: «Прибытие», «Глубоководный горизонт», «Салли», «Ла-Ла Ленд» и «По соображением совести».

Лучшее сведение звука: «Прибытие», «По соображениям совести», «Ла-Ла Ленд», «Изгой-один» и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази».

Лучшая работа художника-постановщика: «Прибытие», «Фантастические твари», «Да здравствует Цезарь!», «Ла-Ла Ленд» и «Пассажиры».

Дизайн костюмов: «Фантастические твари», «Союзники», «Флоренс Фостер Дженкинс», «Джеки» и «Ла-Ла Ленд».

Лучший грим и причёски: «Вторая жизнь Уве», «Отряд самоубийц» и «Стартрек: Бесконечность».

Одновременно с номинантами на "Оскар" назвали и претендентов на премию «Золотая малина-2017» - то есть провальные фильмы и худших актеров.

Целых девять номинаций у комедии «Образцовый самец 2»: она может получить «Малину» в том числе за «Худший фильм», «Худшую режиссуру», «Худшего актера» и «Худшую актрису». Главную роль в картине исполнил Бен Стиллер, и он же ее срежиссировал.

На втором месте по количеству позорных номинаций — лента «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». У этого фильма есть шанс получить восемь «Золотых малин».

Кроме Бена Стиллера на звание худшего актера претендуют Роберт Де Ниро («Дедушка легкого поведения»), Динеш Д’Соуза («Америка Хиллари»), Джерард Батлер («Боги Египта» и «Падение Лондона»), Бен Аффлек и Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена»).

А за звание худшей актрисы поборются Меган Фокс («Черепашки-ниндзя-2»), Джулия Робертс («Несносные леди»), Тайлер Перри («Хэллоуин Медеи»), Наоми Уоттс и Шейлин Вудли («Дивиргент»).

В 2016 году больше всего «Золотых малин» собрал фильм «50 оттенков серого». Итоги этого года будут подведены 25 февраля.

Для расслабления взгляните вот на это завораживающее видео. Времена года под микроскопом:

В галерее - творчество канадского художника #Roadsworth, который создает свои картины прямо на асфальте. Новый взгляд на дорожную разметку!