21 марта: Белый медведь под Санкт-Петербургом

Доброе утро!

Начнем с милой истории, которая произошла, как ни удивительно, в Чернобыле.

В феврале 2018 года польский путешественник и член фонда Clean Futures (несколько лет занимается спасением бездомных собак в зоне чернобыльской АЭС) Лукаш Завадски заснял сцену спасения собаки, которая забралась на крышу саркофага АЭС и никак не могла спуститься. Её спасли трое инженеров, которые залезли на высоту почти 100 метров.

И еще немного мимими, но такого… своеобразного.

В городе Всеволожске (Ленинградская область) строители с помощью экскаватора слепили медведя из снега. Занимательный комикс:

Вот такой вот март в этом году. С белыми медведями...

Новости!

IBM создала самый маленький в мире компьютер — размером с крупицу соли. Площадь компьютера — 1 кв. мм (что сопоставимо по размеру или, как говорят в IBM, даже меньше, чем крупица соли). Производство одного экземпляра будет стоить меньше 10 центов. Разработка будет полезна в первую очередь в сфере логистики. Такие микрокомпьютеры можно будет встраивать в повседневные товары. Они будут работать как «цифровые отпечатки пальцев», которые позволят проверить происхождение или, например, состав разной продукции. Компьютер, созданный в IBM, оснащен сотнями тысяч транзисторов. Это позволит ему «искать, анализировать, передавать и совершать операции с данными», говорят в компании.

Австралийский архитектор Маршалл Блечер создал в Копенгагене плавучий деревянный «остров» площадью 20 квадратных метров. На платформе посажена одна липа. Островок предлагается использовать как место отдыха для каякеров и пловцов, для принятия солнечных ванн, для рыбалки и для небольших мероприятий. Скоро таких островов станет несколько: авторы проекта задумали девять платформ с разными функциями, в том числе дайвинг-клуб, небольшую сцену, парусное кафе и сауну. Каждый соберут вручную, и для крупных мероприятий их можно будет объединять. Как вам такая идея организации городского пространства?

Фотоприложение VSCO и студия Fox Searchlight выпустили три бесплатных фильтра Isle of Dogs по мотивам анимационного фильма «Остров собак» режиссера Уэса Андерсона. Фильтры основаны на различных сценах из мультфильма. Фильтр Dog 1 делает все слишком яркие цвета блеклыми и усиливает нейтральные темы, Dog 2 накладывает на фотографии желтый цвет, а Dog 3 — розовый и фиолетовый. Кстати, российская премьера «Острова собак» состоится только 3 мая. На прошедшем недавно «Берлинале» картина получила Серебряного Медведя за лучшую режиссёрскую работу, так что посмотреть, определенно, стоит. Сразу после новых «Мстителей». ;)

Вот как одно и то же фото выглядит с этими разными фильтрами:

Музыкальная пауза.

21 марта — это Международный день человека с синдромом Дауна. Специально к этой дате 50 британских матерей исполнили песню «A Thousand Years» Кристины Перри на языке жестов макатон в формате Carpool Karaoke вместе со своими детьми с синдромом Дауна. Полсотни роликов смонтировали в одно видео под названием «50 мам, 50 детей, одна дополнительная хромосома». Невероятно трогательно:

Чудесная новость для всех фанов диснеевских мультфильмов!

Студия Disney начала работу над римейком мультфильма «Леди и бродяга» 1955 года. Новая версия картины будет снята в формате игрового кино с анимационными эффектами.

Новые «Леди и бродяга» выйдут на стриминговом сервисе Disney, который студия планирует запустить в 2019 году.

В галерее - работы иллюстратора Дмитрия Грозова. Он рисует кадры из популярных фильмов (в том числе советской классики!) в стиле аниме. Ну что, все фильмы узнаете?)