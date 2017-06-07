7 июня: Летающий КамАЗ и Машков с утятками

Доброе утро! Уфф, половина недели почти позади, погода налаживается, на горизонте замаячили длинные выходные... А жизнь-то прекрасна!))

Начнем с экстремального видео, чтобы задать правильное настроение. Команда Red Bull опубликовала видео с прыжком (!) гоночного (!!) КамАЗа (!!!). Машина преодолела трамплин из снега и пролетела порядка 37 метров. Снято в Мурманской области:

А теперь немного милоты. Очередная "утиная история" произошла в Москве. Ее рассказал на фейсбуке один из спасителей семейства уточек, Олег Тегати. А еще один участник спецоперации - актер Владимир Машков! Короче, это надо читать.

Цитируем Олега (орфография и пунктуация авторские):

"Вышел утром из дома в храм, на праздник Троицы, а в итоге 3 часа с другими "сумасшедшими" гражданами спасал диких уток с выводком из 9 утят посреди Ленинградского проспекта. (Тут должна быть музыка из Криминальной хроники)

Мое внимание привлекла странная сцена: на развилке у белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят.

Как выяснилось мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прям посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и скорее всего несчастное семейство погибло бы под колесами машин. Мужчины остановились, выловили всех утят и засунули их в багажник авто, но родители будучи дикими ни в какую не захотели последовать за детьми, близко к себе никого не подпускали, улетали, но на крики малышей возвращались вновь. МЧС на вызов ехать отказалось (наверное спасали котенка с дерева). Тогда было принято решение спасать самостоятельно. Водитель с остановившимся полицейским улетел в рыболовный магазин за сачками, а мы вчетвером - случайные прохожие добрейшие мама и дочь, я, и главный инициатор спасательной операции (коим оказался как я к своему стыду и позору понял только у дома - Владимир Машков!) остались сторожить птиц.

Дальше была эпопея с приманиваем родителей на утенка, множеством неудачных попыток поймать взрослую особь в сачок. Селезень оказался умней нас, прикидывался что не может лететь и я бежал за ним полкилометра парализовав дорожное движение, пока не понял что меня просто разводят)) таких и других маневров было не счесть. Каким то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена и под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции который даже смастерил силок из бичевки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю). На третьем часу этой эпической битвы перепробовав почти всё мы отчаялись и решили в последний раз привязать утенка к скамейке и ждать. Два раза папаша подходил защитить малыша, яростно шипел, бил крыльями, но стремительно улетал когда на него кто-то замахивался сачком. Чудо случилось на третий раз! Каким то невообразимым движением Владимир накрыл его сачком! Тут наверное все ощутили те чувства, которые чувствует олимпийский чемпион осознав что миг назад побил рекорд! Только в 3 раза сильней!)

Утка-мама оказалась с номерком на лапе, и мы повезли это семейство в Зоопарк. Там выяснилось что утка действительно их, но они просто метят их и отпускают на волю. Орнитологи зоопарка согласились взять их к себе, но предупредили что другие обязательно накинуться на них чтоб отбить себе утят. Это нас не устроило. И мы, и утки будучи измученными физически и морально этой ловлей уже сроднились, и поехали искать семье новую жилплощадь. В итоге теперь на Химкинском водохранилище утиное прибавление!

А слова работников зоопарка о драке подтвердились на наших глазах, когда к только спустившимся на воду утятам подлетела чужая утка, но папаша героически прошедший многочасовую борьбу с ментами и мужиками вооруженными сачками, сразу дал понять кто тут главный. Счастливые родители с выводком поплыли осматривать свои новые владения а с берега им махала и улюлюкала еще более счастливая компания людей!)

П.С. Машина была полностью обосрана утятами, одежда порвана и загажена, все опоздали по делам, но как заметил Владимир - это был лучший способ отпраздновать Троицын день.)

ПС.ПС. Нашлась в сети наша героическая девушка-спасатель Лиза Маслова"

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Пожалуйста, можно превратить меня в такого робота?!!!!!!

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