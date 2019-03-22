22 марта: Мышь-перфекционист и необычные мечты старушки

Доброе утро, друзья! Всех с долгожданной пятницей!

На предстоящих выходных нас ждут праздник встречи весны, матч звезд хоккея, восточные танцы и долгожданная премьера российской военной драмы. Подробнее обо всех грядущих событиях - в специальном обзоре от Myslo:

И о погоде. Пока что весна у нас только в душе, за окном не очень. Но главное - настроение!

Начнем утро с милоты.

Эта история произошла в Великобритании. Местный фермер, 72-летний Стив Маккирс, решил, что у него в гараже завелось привидение - кто-то по ночам перекладывал предметы, которые он оставлял на столе. Мужчина уже был готов обратиться в специалистам (не охотникам за привидениями, а к врачам - думал, что сходит с ума). "Однажды я опустошил коробку и рассыпал содержимое — и на следующий день оно снова оказалось внутри. Я подумал, что схожу с ума", - рассказывал Стив Маккирс журналистам.

Тогда мужчина решился на отчаянный шаг: с помощью соседа поставил в гараже видеокамеру - вдруг удастся заснять таинственного "гостя". Когда они посмотрели запись, то обнаружили, что вещи перемещала мышь. Мужчины с облегчением узнали, что «это был не полтергейст». Оказалось, что иногда мышь пыталась перетащить вещи в несколько раз больше её — например, дрель. В основном это были металлические предметы. "Я переживал. Мне 72 года, и вы знаете, какие вещи могут происходить в голове 72-летнего мужчины. Поэтому когда подтвердилось, что это делал не я, я был счастлив", - говорит Стив.

Друщья Стива, которые в курсе ситуации, прозвали мышку "Металлическим Микки". Очень по-гангстерски, правда?

Очень крутая штука для тех, кто очень хочет рисовать "как художник".

Nvidia показала нейросеть GauGAN ("Гоген"), которая умеет превращать наброски в реалистичные изображения! Достаточно нарисовать контур объекта специальной кистью. Например, вы можете нарисовать коричневый овал, а умница-программа превратит его в реалистичный камень (а вы что подумали?..)

Система учитывает отражения и тени, и работает по принципу настоящих художников. Возможно, скоро робот сможет превратить кусок холста в шедевр искусства. Нейросеть обучена более чем на миллионе фотографий и гарантирует разные результаты даже для очень похожих эскизов. Пока что нейросеть работает только с природой, но ее планируют применять в проектировке зданий и других областях.

А теперь новости!

С 20 мая по 12 июня в Подмосковье будет работать очень необычный отель под названием Trivial Pursuit (как одноименная настольная игра). В нем нельзя расплатиться деньгами, вместо них все удобства оплачиваются правильными ответами на интеллектуальные вопросы. В распоряжении гостей окажется двухэтажный коттедж с тремя спальнями, сауной, камином и зоной барбекю. От того, как хорошо они будут отвечать на вопросы, зависит и комфортабельность проживания. Самым умным достанутся кровать king size, ЖК-телевизор и блюда высокой кухни, а тем, кто не сможет справиться с вопросами, придется спать на койке из хостела. В доме могут жить компании до шести человек, доступ к дому предоставляется всего на день. За первые два дня работы сайта заявку на проживание оставили уже более тысячи человек. Коттедж находится на территории гостиничного комплекса Fresh Wind в деревне Курово Дмитровского района. Хотите попробовать там отдохнуть? Гуглите и оставляйте заявку у них на сайте! Успехов!

У 104-летней Анн Брокенброу, которая живет в одном из домов престарелых Бристоля (Великобритания), было одно необычное желание: старушка всегда хотела узнать, каково это — быть арестованной. Когда в доме престарелых объявили акцию, в рамках которой все постояльцы могли написать о своей мечте, Анн указала в записочке именно это странное желание. К бабушке приехали двое сотрудников полиции — участковый полицейский Келли Фойл и констебль Стивен Хардинг. Они надели на Брокенброу наручники, посадили в полицейскую машину и с сиреной покатали по окрестностям. После задержания женщина рассказала, что отлично провела время. «Каково это, почувствовать себя преступником? Ну, теперь я буду больше следить за тем, что я говорю и делаю. Но полицейские были очень обходительны», — рассказала она. Полицейские рассказали, что Брокенброу не оказывала сопротивления при задержании, и это первый в их практике подобный случай. «Надеемся, что исполненное желание Анн не приведет к волне преступлений в домах престарелых!» — выразили надежду в благотворительной организации Alive Activities, которая и устроила акцию с желаниями.

И новинка к лету-2019. Американская компания-производитель солнцезащитной косметики Supergoop! выпустила тени с защитой от солнца - SPF 30! Несмотря на то, что марка позиционирует продукт как «первые в мире» тени с SPF-фильтром, такая косметика для глаз уже выпускается. Правда, с уровнем SPF на порядок ниже, так что в чем-то Supergoop! все же первые. Купить такие, правда, будет непросто: бренд не представлен в нашей стране.

Шикарный саундтрек для нашей пятницы!

Пинк выпустила клип на песню «Walk Me Home», в котором она прогуливается по ночному пустому мегаполису в длинном красном платье и танцует с тенями. Отличная песня и очень красивое видео:

Новинка для киноманов, ради которой мы все будем ждать последнего месяца лета!

Студия Sony Pictures выпустила трейлер «Однажды в Голливуде» — девятого фильма Квентина Тарантино. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино.

Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969 году. В центре сюжета находятся телевизионный актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт), которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона.

Вот трейлер на русском:

А вот оригинал, на английском:

В России фильм выйдет 8 августа.

В галерее - милота от won hye min.