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Утро в Туле
19 февраля: подбадривающие записки, пикник со страусом и милые животные в путешествиях

19 февраля: подбадривающие записки, пикник со страусом и милые животные в путешествиях

Доброе утро! Бодро врываемся в пятницу, радуемся жизни и читаем хорошие новости. Поехали!

 

Мороз щиплет щечки. Сегодня в Туле будет ясная, но морозная погода. Температура воздуха днем опустится до -16 градусов, а ощущаться будет как -20.

 

В шотландском графстве Ланкашир, на мосту имени Давида Ливингстона, появились записки. В посланиях неизвестные авторы просят никогда не сдаваться, напоминают, что вы прекрасны, и говорят, что «суицид не сможет прекратить боль». Об этом сообщают Medialeaks и Daily Record.

«Вы важны. Ваши чувства, история и жизнь имеют значение», — говорится в одной из записок. В другом послании отмечается, что скоро все наладится и нужно просто немного подождать.

Во всех записках также указан телефон доверия благотворительной организации Samaritans, в которой занимаются оказанием эмоциональной поддержки. Хотя авторы записок не указывают свое имя, эта благотворительная организация уже оставляла подобные записки в Хайндберне.

 

Российские электронщики Захар Бравиков и Инна Борисова делают витч-хаус великим снова. Впрочем, экивоков ранним Prodigy (см. «Закрывай глаза» и «Strike») или даже обращений к старому-доброму дримпопу (см. «Только твой голос» и «Home») здесь куда больше. Сегодня слушаем Summer of Haze x Chernoburkv – Home.

 

Венди Адрианс из поселка Вюствезел в Бельгии позвала на свидание страуса, живущего у нее на ферме.

Птица приняла предложение и в назначенный час вышла во двор, где Адрианс расстелила покрывало. Страус тут же уселся напротив женщины. Та пододвинулась к своему компаньону, обняла за шею и принялась поглаживать. Птица от удовольствия закрыла глаза и обвила шеей плечо Адрианс. Чтобы посмотреть видео целиком, нажмите на картинку.

Как выяснилось, Адрианс устраивает такие свидания уже не в первый раз. Ей и ее друзьям даже снег не помеха!

 

Впечатления от путешествий зависят от многих факторов, и один из них — это те, с кем вы едете вместе. Иногда с ними везёт, и время летит незаметно, иногда — не очень, и тогда о поездке хочется забыть. Но сегодня мы покажем таких попутчиков, с которыми любое путешествие сразу становится намного веселее, милее и приятнее. Ведь это животные!

Хорошего дня и хвостатого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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