25 октября: мороженое против похмелья и виртуальный тур по Великой Китайской стены

Доброе утро! Начинается новая неделя, а за выходные успели накопиться только хорошие новости. Мы собрали только самые-самые. Поехали!

Солнышко покажется. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе прогреется до +3 градусов.

Южнокорейские ученые изобрели еще один способ, чтобы помочь страдающим от похмельного синдрома людям. В магазинах страны появилось мороженое с характерным названием «Кёндё!», что можно перевести как «Крепись!».

Оно снижает остроту головной боли и прочие последствия, которые неизбежно наступают после «весело» проведенного в компании друзей вечера. Производитель в лице сети магазинов Withme FS поясняет, что в состав мороженого входит сок дерева сладкая говения, которое является известным еще с XVII века средством по борьбе с похмельным синдромом. Вкус же у мороженого грейпфрутовый благодаря специальным добавкам и ароматизаторам.

Отметим, что корейская нация в целом является одним из мировых рекордсменов по потреблению спиртного на душу населения, а потому корейцы хорошо понимают все «сопутствующие проблемы». Рынок противопохмельных препаратов в Южной Корее составляет солидную сумму в 126 млн. долларов ежегодно.

Сегодня слушаем Blackstarkids - «All Cops Are Bastards».

Google запустила виртуальный тур по Великой Китайской стене. Теперь для того, чтобы посмотреть на нее, необязательно преодолевать расстояния в тысячи километров. Прогуляться по Великой Китайской стене в режиме онлайн можно в Google Arts & Culture — об этом сообщили в официальном блоге компании.

Тур разработали совместно с исследователем сооружения Дуном Яохуи и кураторами сервиса из города Губэй. В нем можно рассмотреть один из наиболее хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены. Экскурсия включает в себя 370 изображений грандиознейшего сооружения, а также она дополнена 35 историями об объекте, которые рассказывают онлайн-туристам. Google Arts & Culture сообщает, что представленный участок под названием Симатай был построен в 1368 году.

Здесь можно рассмотреть несколько сторожевых башен, которые подробно описаны в онлайн-проекте: некоторые из них серьезно повреждены и сейчас ремонтируются, а у каких-то башен осталось три стены из четырех, но некоторые дошли до наших дней практически без повреждений.

Виртуальный тур также включает в себя участок под названием «Небесная лестница». Это один из самых экстремальных маршрутов Китайской стены, поскольку подниматься придется под углом 85 градусов. Она закрыта для обычных посетителей, поэтому прогуляться по ней онлайн — поистине уникальная возможность.

Рассмотреть Симатай и насладиться видами, которые открываются с Великой Китайской стены, можно со всех сторон — это 360-градусный тур. В нем можно детально изучить кирпичи башен и стен: например, на участке есть башня, на стене которой изображено животное из китайской мифологии. Впрочем, история этого сооружения насчитывает более двух тысяч лет, поэтому на объекте можно найти немало интересного.

Если вас спросят, что такого особенного умеют коты, какой из кошачьих талантов первым делом придёт вам в голову? Можем поспорить, что вам точно вспомнится их мастерство помещаться в абсолютно любых местах! Кажется, коты и сами толком не понимают, как у них так получается и зачем вообще они это делают. Но такова уж пушистая натура — нужно обязательно вместиться даже в самое крошечное пространство.

Хорошего дня и плавучего настроения!