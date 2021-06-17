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Утро в Туле
17 июня: муж спалился на продаже сэндвичей жены, и жопки корги, которые не тонут в воде

17 июня: муж спалился на продаже сэндвичей жены, и жопки корги, которые не тонут в воде

Доброе утро! До выходных осталось всего-ничего, а это значит, что пора заряжаться позитивом. А в этом нам помогут хорошие новости. Поехали!

 

На небе ни облачка. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха прогреется до +24 градусов.

 

Сотрудник американской рекламной фирмы втайне от жены построил бизнес по продаже приготовленных ею сэндвичей. Началось все с того, что пара начали копить на покупку новой квартиры и решили экономить. Под сокращение попала статья расходов на еду вне дома. По скромным подсчетам на эту статью расходов уходило около 300 долларов в месяц.

Тогда жена предложила супругу альтернативу – она каждый день снабжала его домашними сэндвичами. Все бы ничего, но предприимчивый мужчина стал продавать самодельные бутерброды на работе, а на вырученные деньги покупал свой любимый фаст-фуд.

Но в один момент что-то пошло не так. К ним в гости пришел друг с работы мужа. Во время разговора коллега упомянул сэндвичи, после чего принялся их нахваливать. А потом пожаловался, что цена слишком высока. Жена не сразу поняла, о чем он, и попросила пояснить. Тут-то все и вскрылось.

Во время «серьезного» разговора уж все отрицал, а потом заявил, что в продаже сэндвичей нет ничего плохого. Тем более условий соглашения он не нарушал, ведь денег из семейного бюджета не тратил. Его супруга не выдержала, сказала, что больше не будет готовить сэндвичи, и обиделась. Но мужчин считает, что угрожать прекращением поставок сэндвичей это последнее дело! 

 

Седьмой альбом коллектива во главе с королевой альтернативного рока девяностых едва ли не лучшая работа музыкантов со времен их великого дебюта 1995 года. Они все еще умеют сочинять самые крутые рок-песни на свете. Сегодня слушаем Garbage - «Flipping The Bird».

 

Поп корги много не бывает! А благодаря твиттеру WeRateDogs, в котором оценивают чужих собак (10 из 10 это минимальная оценка) мы выяснили, что попы корги не тонут в воде. Эта абсолютно бесценная информация не должна остаться незамеченной. Ее необходимо срочно распространить!

Ну же, чего вы ждете? Отправляйте это видео (а лучше весь блог целиком) друзьям и знакомым! Пусть они тоже умиляться!

 

Мы уже не раз убеждались — чувства животных бывают такими же сильными и крепкими, как у людей. Так что нет ничего удивительного в том, что коты и собаки поддерживают между собой дружеские, а часто и романтические отношения! Как и люди, они иногда отправляются на свидания, устраивают семейные фотосессии, поддерживают друзей в сложные моменты и вместе готовы на любую шалость. Причём домашние питомцы никогда не стесняются проявлять свои эмоции — а нам остаётся только смотреть на эти удивительные моменты и умиляться не меньше, чем когда мы рассматриваем чей-то семейный альбом!

Хорошего дня и непоседливого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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