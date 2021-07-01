1 июля: Роботы танцуют с BTS и ужасная статуя Илона Маска

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Захватите зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +23 градусов.

21 июня южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor приобрел у SoftBank 80% акций инженерной компании Boston Dynamics, которая занимается производством в том числе и робособак.

Чтобы отпраздновать успешное завершение сделки, Hyundai на своем YouTube-канале выпустил клип «Добро пожаловать в семью с BTS». В видео роботы моделей Spot и Atlas знакомятся с участниками K-Pop-группы и танцуют вместе с ними под песню Ioniq: I’m On It, вышедшую в сентябре прошлого года к запуску Ioniq — новой линейки электромобилей от Hyundai.

По словам исполнительного вице-президента Hyundai Томаса Шемеры, с приобретением Boston Dynamics в компании займутся поиском новых способов взаимодействия с миллениалами и представителями поколения Z. «В первую очередь это относится к тому огромному потенциалу, которым обладает новая робототехника Hyundai в повседневной жизни и который воплощает идею прогресса для человечества», — отмечается в пресс-релизе.

Еще один ролик опубликовали на YouTube-канале Boston Dynamics. В нем семь роботов модели Spot очень пластично танцуют под ту же песню BTS. В описании к ролику указано, что в компании рады стать частью Hyundai.

Британская группа-загадка продолжает обрамлять творчество эксцентричными жестами: ее новый альбом будет доступен для прослушивания только 99 дней, а затем его удалят. Сегодня слушаем Sault – London Gangs.

К 50-летию Илона Маска соцсеть для инвесторов Public установила в Нью-Йорке его бронзовую статую в натуральную величину. Компания отметила, что эта статуя соответствует нескромным амбициям бизнесмена, которого, по их же словам, «можно любить или ненавидеть».

Однако жители города не слишком обрадовались новой достопримечательности. Маска уже сравнили с печально известной статуей Криштиану Роналду.

К тому же в комментариях обещают сбить статую главы Tesla на его же электромобиле, открутить ей голову или и вовсе снести. Из более-менее безобидного: многим просто не понравилось, что статуя почти не похожа на Маска.

Работа ветеринара — это тяжелый труд, который требует широких познаний и больших усилий специалиста, чтобы суметь оказать должную помощь своему пушистому пациенту. И вместе с тем работа ветеринара — это возможность каждый день заряжаться порцией умиления при виде всех этих виляющих хвостов и мокрых носиков. Сегодня мы собрали для вас несколько фотографий, глядя на которые, все любители зверушек обзавидуются бонусам работы ветеринарных врачей.

Хорошего дня и здорового настроения!