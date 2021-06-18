18 июня: Робот AI-ваныч в деревне, и старая картина, которая неожиданно оказалась раритетом

Доброе утро! Вот уже и пятница, а не за горами теплые выходные. Делитесь в комментариях планами на уик-энд, а еще не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. В пятницу (как и в субботу и воскресенье) будет ясная погода, а температура воздуха будет только повышаться с +25 до +29 градусов.

Студия birchpunk выпустила новый эпизод веб-сериала о фермере Николае, который живет в русской кибердеревне. Видео приурочено к церемонии вручения премий в области искусственного интеллекта AI Russia Awards.

По сюжету, на ферму прилетает ревизор премии – робот по кличке AI-ваныч. Он должен проверить эффективность фрактальной теплицы Николая. ему показывают киберберезки, умную теплицу для неевклидовских овощей вроде моркови Мебиуса и репы Шредингера, а также технологию майнинга картошки. А заканчивается все, уже по традиции, русской кибернародной песней — конечно, про роботов.

Певица и блогер Клава Кока и Сергей Жуков из «Руки вверх!» выпустили клип на песню «Нокаут». Получился этакий мини-фильм с погружением в 90-е, очень душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный.

Британская семья решила отреставрировать картину на телешоу Би-би-си и выяснила, что это уникальная работа, написанная в эпоху правления Карла II в XVII веке. Об этом сообщает Telegraph.

Элизабет Велла унаследовала портрет Карла II по наследству от деда и бабушки. У них она долгое время висела на кухне, поэтому сильно загрязнилась от еды, и Элизабет не захотела вешать ее на стену. Ее увлекающийся историей сын, семилетний Дилан, буквально влюбился в полотно и убедил маму его отреставрировать.

Ведущая шоу «Мастерская» (The Repair Shop) Лючия Скалиси очистила картину и пришла к выводу, что этот портрет был написан примерно в 1660 году, во времена правления Карла II. По мнению специалиста, работа выполнена на основе гравюры сэра Роберта Пика. В XVII веке художники часто копировали гравюры, отмечает Telegraph.

Скалиси поблагодарила Дилана за его энтузиазм и отношение к истории, без которых не получилось бы обнаружить такой раритет. Она призвала семью теперь, после реставрации, все же вернуть картину на стену.

Мы все радуемся, когда наши домашние питомцы учатся приносить мячи или палочки, чтобы с ними поиграли. Но многие собаки и котики на этом не останавливаются и начинают одаривать своих хозяев самыми неожиданными вещами! В знак своей любви они приносят губки для мытья посуды, чайные пакетики, цветы, камни и всё, что только найдётся на пути и сможет в должной мере передать, насколько же пушистые дарители хотят порадовать любимых хозяев. И иногда их подарки оказываются крайне неожиданными — убедитесь сами!

Хорошего дня и подарочного настроения!