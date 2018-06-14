14 июня: Обнаженные мокрые женщины и талантливые еноты

Доброе утро, туляки! Просыпаемся, встаем с постели и влезаем в любимые тапочки.

Вторник, на улице прохладно, но дождя, как нам обещают синоптики, не предвидится. Зонтик можно оставить дома.

А чтобы ваш день прошел на максимально позитивной волне, мы приготовили для вас завтрак из вкуснейших новостей. Для вас — все самое необычное, веселое и интересное, что происходит в мире.

В социальных сетях ведется настоящее реалити-шоу, главным героем которого стал… енот. Взбирающееся по стене небоскреба животное заметили пользователи Твиттера из Сент-Пола (штат Миннесота).

О восхождении енота рассказала местная радиостанция MPR News, после чего у истории появился тег #MPRraccoon. О том, где находится енот, рассказывали работники расположенных в башне офисов. И понеслась!

Местные блогеры и новостные порталы начали вести трансляцию. В какой-то момент енот устал и растянулся на подоконнике.

Подпись к фото: «А вы смогли бы так расслабиться, взобравшись на 21-й этаж по наружной стороне здания?»

Городская администрация пообещала безопасно снять животное с крыши, если оно туда доберётся. По свидетельству очевидцев, еноту это удалось.

Теперь животное в безопасности. Эпизод с безбашенным енотом стал предметом шуток в соцсетах. Твиттер взорвался!

— Каждый из нас завтра: Извините, я опоздал на работу, но енот начал спускаться со зда… Начальство: Больше ни слова!

— Чем ты занимался прошлой ночью? — Потратил часы, разглядывая зернистые кадры видео и пытаясь увидеть, движется ли енот

— Открывая Tвиттер: почему вся моя лента одержима енотом? 5 минут спустя: давай, приятель, ты сможешь! 10 минут спустя: никто не спасёт бедного енота?!

Больше, больше енотов! Енот Нафаня из иркутского зоосада — не «енот-паук», как наш американский герой, но, все же, обладает другим, не менее завидным талантом. Он умеет предсказывать результаты футбольных матчей! Ну что, букмекеры, завелись? Планируйте поездку в Иркутск.

В частности, Нафаня предскажет результат первого матча Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится 14 июня.

Как все пройдет? Нафане предложат две одинаковых миски с угощениями. На одной будет табличка «Россия», на другой, соответственно, — «Саудовская Аравия». Зверек выберет одну из них и таким образом сделает прогноз. Если ему понравятся сразу две миски, это будет означать ничью.

За необычной процедурой могут понаблюдать все желающие. Она состоится 14 июня, в 12:00, в зоосаде Иркутска.

Почему именно Нафаня? Во-первых, енот обржает играть с мячом, а, во-вторых, он имеет большой опыт в предсказании результатов спортивных игр. Посмотрим, попадет ли он в яблочко теперь.

Еще одна эпопея. На днях популярный комик Семен Слепаков написал шуточную песню, в которой предложил назначить главу Чечни Рамзана Кадырова на пост тренера сборной России по футболу.

Сатирическая композиция набрала более 3,5 миллионов просмотров всего за два дня. Ролик до сих пор остается топовым на Youtube.

О чем, собственно, песня? Вкратце — о предсказуемо неудачной игре нашей сборной, которую не может заставить выигрывать даже Кадыров. А в прочем, взгляните сами:

Ответочка вскоре последовала. 12 июня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал юмор Слепакова низкопробным и предложил тому извиниться перед сборной России и лично Рамзаном Кадыровым.

В сети это вызвало волну возмущений. За Слепакова вступился солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

В своем Инстаграм артист запостил стихотворение, по традиции — матерное.

«Где предел? И где граница?

Где та цепь? И где оковы?

Всем нам нужно извиниться

За Семена Слепакова».

Далее Шнуров заявляет, что он не раз «ворошил улей», видимо, намекая, что и сам часто писал провокационные песни. В конце своего стихотворения Шнур заявляет, что не нужно негативно относиться к интересным идеям.

«Ворошил не раз я улей,

Есть об этом протоколы.

И, конечно, есть тут суд.

Нет, пока не шариата.

Да, Рамзан, не обессудь.

Суд сильнее автомата.

Но не тот, что на Басманной,

Суд истории наверно,

Кормит всех небесной манной.

Скрипка, и немного нервно».

Однако, как оказалось, заступаться за Семена не стоило: в Чечне его юмор, все же, поняли и оценили.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что песня ему понравилась и он «искренне посмеялся». Он также пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню в поддержку сборной.

Сегодня в тульских кинотеатрах стартует долгожданная премьера: спустя 14 лет после выхода первой части мультфильма «Суперсемейка» на больших экранах появится продолжение картины. Вот трейлер:

Продолжение получилось в духе первой части, но есть пара отсылок к 2018 году: электробайки, кивки в сторону феминизма и злодей, который смеется над видеоблогерами.

Авторы прямым текстом критикуют зрителя за любовь к мифам из комиксов, показывая настоящих сверхлюдей — родителей, учителей и полицейских. Да, снова Pixar без нравоучений говорит о вечных ценностях и человеческих слабостях. Это стоит увидеть!

От новостей кинематографа — к флешмобам. В ирландском графстве Уиклоу прошло необычное событие — более 2500 женщин голышом искупались в ледяном море. Такая акция проводится ежегодно уже 6 лет подряд.

Организаторы и участники говорят: это делается для борьбы с раком.

Представьте: 2505 женщин со всех уголков Ирландии, а также из 22 других стран, сняли всю одежду и провели около пяти минут в холодной воде. Таким образом они побили прошлый рекорд, поставленный три года назад в Австралии, когда в купании приняли участие 786 женщин.

Организаторам мероприятия удалось собрать 342 тысячи долларов в качестве пожертвований, которые они передали в благотворительный фонд по борьбе с раком.

И немного сумасшествия. На фоне жарких дискуссий о звуках «Лорал» или «Янни» и цвета платья (синее или белое) оптические иллюзии получили широкую популярность в интернет-сообществе. Новая фишка - кот, который пристально следит за каждым вашим движением. Страшно? Мы оценили.

А в галерее у нас сегодня подборка фото, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь ваше внимание. Завораживает, не правда ли?

Прекрасного дня, Тула!