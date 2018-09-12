12 сентября: Мульт-марафон и 246 Николь

Доброе утро, друзья! Середина рабочей недели наступила быстро и незаметно. Любим, когда так!

Погода на сегодня: все еще очень даже неплохо!

Устроим марафон мультиков с утра! Ну ладно, на марафон времени нет… Но парочку-другую коротеньких-то посмотрим, да?

Начнем с суперкороткой зарисовки от канала Simon's Cat. Про домашних котиков, которые искренне считают себя саблезубыми тиграми:

И привет от отечественной мультипликации — новая серия из перезапуска «Простоквашино»:

Новости!

Продолжаем тему: российские мультфильмы появятся на Netflix! Стриминговый сервис выкупил права на показ двух наших мультфильмов — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Мультсериал «Лео и Тиг» повествует о приключениях маленького леопарда Лео и его лучшего друга тигренка Тига. Вместе они исследуют природу Приморского края. «Ми-ми-мишки» рассказывают о приключениях бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка Тучки и Лисички. Каждый из героев обладает своим особенным характером. Вам какой из мультиков больше нравится?

Мировая премьера «Богемской рапсодии» — байопика Фредди Меркьюри — пройдёт на 12-тысячной «Уэмбли Арене» в Лондоне. Эта площадка входит в один комплекс со стадионом, где группа Queen провела один из своих крупнейших концертов — на благотворительном фестивале Live Aid в 1985 году они выступили перед аудиторией в 75 тысяч человек. Этот концерт считается одним из лучших в карьере музыкантов, и, судя по всему, станет одной из ключевых сцен фильма. Как заявили в киностудии, вырученные с премьеры средства пойдут в фонд Mercury Phoenix Trust по борьбе со СПИДом, который организовали участники Queen после смерти Фредди Меркьюри. Впервые фильм покажут широкой публике 23 октября. В российский прокат кино выйдет черед неделю после премьеры — 1 ноября.

История о настойчивости. Канадский студент Карлос Зетина познакомился с девушкой Николь в баре на территории кампуса университета Калгари. Они отлично провели время, и Карлос даже проводил новую знакомую до дома. Девушка дала ему свой номер, но затем выяснилось, что телефон был неверным. Тогда Зетина решил связаться со всеми Николь, имеющими отношение к университету Калгари — их оказалось немало, целых 246. В список попали студентки, работницы университета и даже заместительницы декана, — всем им он разослал коллективный имейл. В сообщении Зетина кратко описал все, что ему известно о «той самой» Николь: родом из Нидерландов, считает произведения Ницше депрессивными. Также Зетина указал свой номер телефона и попросил написать ему, если кто-то из получателей узнает себя в его сообщении. Он добавил, что если понравившаяся ему Николь на самом деле не хочет с ним общаться, то она может не отвечать. Но все пошло не так, как задумывал Зетина: девушки начали общаться между собой и даже создали себе сообщество на фейсбуке — «Nicole From Last Night» («Николь, которую я вчера встретил») — и в тот же вечер устроили сбор группы в баре. Короче, отнеслись крайне несерьезно ко всей этой романтичной истории. Однако, какая-никакая развязка все же наступила. «Та самая» Николь тоже узнала про сообщество в фейсбуке. Оказалось, что она — студентка по обмену, у которой нет университетской почты (поэтому она даже не попала в рассылку). Кроме того, она неправильно запомнила цифры своего нового канадского номера — поэтому Зетина и не смог до нее дозвониться. Удалось ли им в итоге повстречаться и что из этого вышло, неизвестно. На фото — малая часть девушек по имени Николь из университета Калгари:

Музыкальная пауза.

Учащиеся детской школы искусств в Омске ко дню рождения Егора Летова (10 сентября) спели песню «Любви не миновать», которую исполняла группа «Коммунизм»:

Та же песня в исполнении Летова:

Капелька милоты.

Этот сиба-ину Бени научился говорить слова «есть» и «гамбургер». Правда, по-японски. Не в том смысле, что он такой умный и выучил японский. Просто он живет в Японии и повторяет за своей хозяйкой. «Taberu» значит «есть», а «hanbagu», соответственно, «гамбургер». Ну очень хороший мальчик:

В галерее — проект «Instagram vs. Реальность» блогера из Кельна Джеральдин Уэст. Девушка берет одни и те же ситуации и изображает их в реальности и через призму соцсети. Получается очень злободневно: