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Утро в Туле
27 декабря: кот-гипнотизер и елка из Припяти

27 декабря: кот-гипнотизер и елка из Припяти

Доброе утро! Ура, сегодня пятница! А если так подумать, то в этом году вообще осталось только два рабочих дня… Словом, самое время планировать поход за продуктами, подарками и составлять планы на новогодние праздники.

 

Ну, отдыхать тоже надо, поэтому мы составили для вас планы на эти выходные. Провожаем 2019 год яркими событиями для взрослых и детей. В программе выступление 5sta Family на открытии главной елки, ледовое шоу, выставки кошек и говорящих попугаев, ярмарка и байкерская елка. Подробности в нашем традиционном пятничном блоге.

 

В ближайшие три дня наконец-то выпадет снег.

 

В сети набирает популярность видео с загадочным котом. Только не смотрите ему в глаза.

 

В Припяти установили новогоднюю елку впервые за 33 года. Ровно столько прошло с момента катастрофы. На открытие елки прехали бывшие жители города и украсили зеленую красавицу игрушками и своими детскими фотографиями.

 

Ученые США обнаружили необычного обитателя морских глубин — рыбу с ногами. На самом деле никакой аномалии нет, просто этого вида рыб под названием «глубоководный удильщик» особая форма плавников, с помощью них рыба передвигается по дну по шагам, как-будто идет на двух ногах.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим рождественский клип кумиров уходящего десятилетия группы Destiny's Child.

 

В галерее сегодня сюрреалистичные снимки из Инстаграма Zach King.

Хороших вам выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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