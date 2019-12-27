27 декабря: кот-гипнотизер и елка из Припяти

Доброе утро! Ура, сегодня пятница! А если так подумать, то в этом году вообще осталось только два рабочих дня… Словом, самое время планировать поход за продуктами, подарками и составлять планы на новогодние праздники.

Ну, отдыхать тоже надо, поэтому мы составили для вас планы на эти выходные. Провожаем 2019 год яркими событиями для взрослых и детей. В программе выступление 5sta Family на открытии главной елки, ледовое шоу, выставки кошек и говорящих попугаев, ярмарка и байкерская елка. Подробности в нашем традиционном пятничном блоге.

В ближайшие три дня наконец-то выпадет снег.

В сети набирает популярность видео с загадочным котом. Только не смотрите ему в глаза.



В Припяти установили новогоднюю елку впервые за 33 года. Ровно столько прошло с момента катастрофы. На открытие елки прехали бывшие жители города и украсили зеленую красавицу игрушками и своими детскими фотографиями.

Ученые США обнаружили необычного обитателя морских глубин — рыбу с ногами. На самом деле никакой аномалии нет, просто этого вида рыб под названием «глубоководный удильщик» особая форма плавников, с помощью них рыба передвигается по дну по шагам, как-будто идет на двух ногах.

В качестве музыкальной паузы посмотрим рождественский клип кумиров уходящего десятилетия группы Destiny's Child.

В галерее сегодня сюрреалистичные снимки из Инстаграма Zach King.