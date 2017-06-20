20 июня: Розыгрыши в лифте

Доброе утро! Важная новость: обнаружена кнопка активации лапок кота!

Начинаем утро с милоты. Курьер из службы доставки UPS привез посылку в дом, но на него "напали" хозяйские псы. Пришлось делать селфи:

Китайский блогер Ms Yeah, которая снимает очень странные видео, связанные с едой, попыталась накраситься с помощью продуктов и других необычных средств. В ход идут мука, какао, цветные драже,томат, ручки, канцелярские ножи, петушиные перья и даже челка коллеги!

Красота - ее ж не спрячешь:

Новости!

Пермский художник Александр Жунев в рамках нижегородского фестиваля уличного искусства создал трёхметровый портрет писателя Максима Пешкова (Горького) с помощью шести видов скотча. Получились "пиксели". "Эта техника довольно муторная. Похожа на вышивание крестиком. Но зато очень уместная для города: рисунок получается двуплановым. Издалека хорошо виден образ, а вблизи — это яркая абстракция из квадратиков", - говорит художник. Он же, кстати, автор портрета Юрия Шевчука из осенних листьев и нашумевшего граффити «Гагарин. Распятие».

В австралийском городе Мэриборо появился пешеходный светофор с фигуркой Мэри Поппинс. Таким образом власти почтили память автора книг о няне-волшебнице Памелы Трэверс. Светофор появился неподалеку от дома, где она родилась. Каждому из цветов соответствует своё изображение: красный — с опущенным зонтиком, зелёный — с поднятым зонтиком, готовым к полёту.

A Queensland city has replaced its male walk signals with women but it's nothing to do with sexism. https://t.co/ZxwSvPsAb7 #7News pic.twitter.com/5L63c9cUMD — 7 News Queensland (@7NewsQueensland) 16 июня 2017 г.

Бывший инженер NASA, а ныне блогер Марк Робер придумал «вежливый автомобильный гудок». Он предназначен для ситуаций, когда необходимо поблагодарить другого водителя за пропуск на дороге или посигналить зазевавшему пешеходу. «Этот гудок настолько приятный, что вчера моя машина получила гражданство Канады», — пошутил Робер. Помимо «вежливого гудка», Робер установил в машину сигнал океанского лайнера, а также звуки робота R2-D2 из «Звёздных войн»:

Вместо музыкальной паузы сегодня у нас будут розыгрыши. Впрочем, тоже под музыку!

Французский комик Реми Гайяр любит устраивать пранки в лифтах. Он превращает кабину лифта в клуб, гостиную, кабинет гангстера и душ, выбегает из лифта в костюме ламы и кролика и приводит в полное недоумение людей, ожидающих лифт. С некоторыми поступает прям очень жестко:

Реклама, которая уже искусство.

Производитель изотонических напитков Gatorade представил новую линейку продукции G Active с помощью рекламного ролика, главную роль в котором сыграл бегущий силуэт человека, созданный из капель воды. Анимация человечка была полностью сделана из падающих капель воды. Сформированный силуэт фотографировали, после чего кадры соединяли воедино и монтировали.

Вот результат:

А вот процесс создания:

В галерее у нас творчество британского художника-самоучки Дэна Ролингса. В качестве материала для своих арт-объектов он использует старый инструмент, списанные дорожные знаки и другой металлический мусор. Даже машины! С помощью шлифовальной машины, сварки, набора резаков и других инструментов работы по металлу он обрабатывает исходные материалы таким образом, чтобы создавались контуры растений, кустарников и деревьев. Комментаторы в инстаграме называют его работы «зачарованным лесом»: