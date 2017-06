20 июня: Розыгрыши в лифте

Доброе утро! Важная новость: обнаружена кнопка активации лапок кота!

Начинаем утро с милоты. Курьер из службы доставки UPS привез посылку в дом, но на него "напали" хозяйские псы. Пришлось делать селфи:

Китайский блогер Ms Yeah, которая снимает очень странные видео, связанные с едой, попыталась накраситься с помощью продуктов и других необычных средств. В ход идут мука, какао, цветные драже,томат, ручки, канцелярские ножи, петушиные перья и даже челка коллеги!

Красота - ее ж не спрячешь:

Новости!

Пермский художник Александр Жунев в рамках нижегородского фестиваля уличного искусства создал трёхметровый портрет писателя Максима Пешкова (Горького) с помощью шести видов скотча. Получились "пиксели". "Эта техника довольно муторная. Похожа на вышивание крестиком. Но зато очень уместная для города: рисунок получается двуплановым. Издалека хорошо виден образ, а вблизи — это яркая абстракция из квадратиков", - говорит художник. Он же, кстати, автор портрета Юрия Шевчука из осенних листьев и нашумевшего граффити «Гагарин. Распятие».

В австралийском городе Мэриборо появился пешеходный светофор с фигуркой Мэри Поппинс. Таким образом власти почтили память автора книг о няне-волшебнице Памелы Трэверс. Светофор появился неподалеку от дома, где она родилась. Каждому из цветов соответствует своё изображение: красный — с опущенным зонтиком, зелёный — с поднятым зонтиком, готовым к полёту.

A Queensland city has replaced its male walk signals with women but it's nothing to do with sexism. https://t.co/ZxwSvPsAb7 #7News pic.twitter.com/5L63c9cUMD