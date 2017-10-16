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Утро в Туле
16 октября: Пылесос от Дарта Вейдера и космический спиннер

16 октября: Пылесос от Дарта Вейдера и космический спиннер

Доброе утро! Понедельник, пора к новым свершениям!

Как у вас с настроением? У футбольных болельщиков точно должно быть все ок - родной "Арсенал" вчера порадовал!

 

Немного о том, как сложно работать по утрам (особенно в понедельник). 

Швейцарский гонщик Себастьян Буэми уснул, пока машина находилась в боксе. И даже немного храпел! Буэми должен был отправиться на тренировочный заезд чемпионата по гонкам на выносливость, но команда не смогла связаться с пилотом по рации, и проснулся он только от удара ладонью по корпусу машины:

 

Ребята, не спите на работе! )

 

Красоты в это утро! СРОЧНО!!!

Рекламный ролик парфюма Armani сняли на озере Байкал. Героем стал американский конькобежец, чемпион мира Джоуи Мантиа: «Бег по льду — это жизнь на грани. Ты учишься доверять ощущениям, а твоя тихая борьба с природой превращается в танец», — рассказывает он в видео.

Кстати, это второй эпизод рекламной кампании в поддержку аромата Acqua Di Gio, которая описывает столкновение человека и природы. Первый ролик с участием кайтсерфера Тома Курта был опубликован 9 марта 2017 года:

 

А теперь всякие интересности.

Компания Samsung представила ограниченную серию вакуумного робота-пылесоса POWERbot VR7000, выполненную по мотивам «Звёздных войн». В серию входят два пылесоса: один сделан в виде шлема Дарта Вейдера, а другой — в виде шлема имперского штурмовика. Первый будет стоить 799 долларов, второй — $699. Оба робота также могут воспроизводить звуковые эффекты из «Звёздных войн» (например, пылесос в виде шлема Дарта Вейдера сможет совершать уборку, имитируя тяжёлое дыхание персонажа). Поставки новых вакуумных роботов-пылесосов от Samsung начнутся, предположительно, 5 ноября.

 

В Нидерландах любители необычных путешествий могут переночевать в номере-бочке! Нет, серьезно! Отель De Vrouwevan Stavoren предлагает переночевать в настоящей винной бочке, превращённой в небольшой одноместный или двухместный номер. Ёмкость каждой из бочек составляет 14,5 тысяч литров. В каждой «винной» комнате есть одна или две кровати, телевизор и уборная, а во дворе отеля размещён ресторан с видом на воду и на скульптуру героини нидерландской народной сказки времён Ренессанса о Леди Ставорена, которая, согласно преданию, разорила город из-за своей гордыни. Ночь в одной из бочек обойдётся примерно в 11 тысяч рублей. В стоимость входит бутылка вина для постояльцев.  Для тех, кому ночевка в винной бочке кажется странной, в отеле есть также обычные номера. Но учтите, бесплатного вина уже не дадут!)

 

И классный вирусный рекламный ролик новой «Газели Next». Якобы, в машине обнаружили интересную пасхалку — на приборной панели можно поиграть в тетрис. Идея неплохая, между прочим. Ребят, есть у кого «Газель Next»? Проверьте на всякий случай, ну вдруг все-таки правда,а?)))

 

Музыкальная пауза!

Сегодня смотрим новый клип Робби Уильямса. Он "прокатил" российских фанатов с концертами, хоть на YouTube посмотрим...

 

Минутка просвещения. Если вас вдруг волновал вопрос о том, как будет действовать спиннер в невесомости, то вот ответ:

!осторожно, может закружиться голова!

 

В галерее 17 животных, которые попали в затруднительные ситуации. 

Хорошего вам дня! Помните: выход есть всегда!)

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:57 +5
Пятница, 13 октября: Немножко ужасного, немножко прекрасного
Пятница, 13 октября: Немножко ужасного, немножко прекрасного
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