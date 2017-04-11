11 апреля: Свадьба Гарри Поттера и бразильские балалаечники

Доброе утро! Проснуться получилось?)

Начнем с шок-контента. Чтобы рррразбудить вас!

В пригороде Чунцина, на юго-западе Китая, открылась прогулочная дорожка под названием «Небесный коридор» (Sky Corridor) на высоте 200 метров. Стальная конструкция со стеклянным полом выпирает из горы на 80 метров. С дорожки открывается панорамный вид на одну из главных китайских достопримечательностей — каменный лес.

Милота дня! Кошка впервые в жизни видит оптическую иллюзию. Напасть, порвать, съесть!!! Хорошо еще, не стошнило:

Новости. Сегодня посвятим выпуск всяким неожиданностям.

В Омске, например, на днях засняли байдарочника в луже у трамвайных путей! Отличная акция против плохих дорог:

Коллекционер из Великобритании приобрел через eBay старый Т-54 (за 30 тысяч фунтов стерлингов - около 2,1 миллиона рублей) и нашел в топливном баке пять золотых слитков, стоимость которых может превышать два миллиона фунтов стерлингов (141,3 миллиона рублей). Момент обнаружения клада есть на видео - сначала коллекционер нашёл в танке боевые патроны от пулемёта, поэтому начал снимать все происходящее на тот случай, если обнаружит внутри другие боеприпасы, происхождение которых придётся объяснять полиции. Слитки золота уже забрала полиция, будет выяснять его происхождение. Владелец танка, в коллекции которого около 150 образцов боевой техники, в беседе с журналистами допустил, что золото ему уже не вернут, но заметил, что у него всё же останется его приобретение.

И, наконец, просто потрясающая история, которая приключилась с 26-летний Джо Макгратом из Манчестера. Однажды он получил вот такое сообщение на фейсбуке:

"Привет, Джо. Ты хотел бы провести выходные с девятью незнакомцами, если они уже договорились о твоём перелёте и отеле, где всё включено? Это 30-й день рождения нашего друга Натана, и мы решили сделать ему сюрприз на Мальорке. К сожалению, наш друг Джо Макграт не может присутствовать, но мы уже забронировали место для него".

И наш Джо, из Манчестера, рискнул! Позже он написал в фейсбуке, что нашёл новых лучших друзей и поездка «сделала его год», а также извинился перед своей мамой, которая всё это время думала, что сын поехал провести время со знакомыми.

Музыкальная пауза! Бразильский телеканал Globo опубликовал рекламный ролик в преддверии чемпионата мира-2018. Matryoshka-style:

Для любителей "Гарри Поттера" - пожалуй, один из лучших косплеев на эту вселенную!..

Американцы Синди и Мэтт устроили свадьбу в стиле "Гарри Поттера". Торжество прошло в Лос Анджелесе. Их начинание с удовольствием поддержали приглашенные гости - оделись в стиле волшебников! Каждый получил приглашение, стилизованное под "Карту Мародеров" (знающие поймут), а также волшебную палочку. Клятвы молодоженов были написаны на пергаментных свитках. На фуршете подавали зелья. В общем, высший пилотаж:

Наверное, их дети, посмотрев такие фото, очень разочаруются, когда в 11 лет не получат письмо из Хогвартса...

И, наконец, галерея. Сегодня очень вкусная и гармоничная! Фотограф из Сан-Франциско Kelsey McClellan совместно со стилистом Michelle Maguire создали оригинальную фотосерию Wardrobe Snacks, где одежда и еда подобраны по текстуре и цвету: