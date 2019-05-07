7 мая: нашествие бабочек, "Ну, Погоди" и робот-полицейский

Доброе утро, господа! То чувство, когда вторник это четверг, а среда-пятница. Такие они майские рабочие будни.

А погода за окном наипрекраснейшая до +27, настоящее лето!

Кстати, благодаря рекордно жаркому лету в прошлом году в Великобритании стало больше бабочек. Благодаря такой погоде стало больше особей двух редких видов: хвостатка сливовая и голубянка арион.

Пользователи Pikabu поделились забавным видеороликом под названием «Друзья храпящего». Герои решили подшутить над своим спящим товарищем. Получилось весьма забавно, даже музыкально.

Ну, а пока вы просыпаетесь, ученые придумали способ, как бороться с нарушителями порядка на дорогах.

Сотрудник научно-исследовательского института SRI International Рубен Брюер создал робота-полицейского, который проверяет документы автомобилистов. Робот оснащен видеокамерой и сканером водительских прав. При помощи специального сканера полицейский сможет изучить документы нарушителя, а принтер позволит выписывать штрафы.

Хорошая новость для всех кто вырос на «Ну, погоди». Компания «Союзмультфильм» задумалась о том, чтобы снять продолжение культового мультфильма о приключениях Зайца и Волка. По словам редактора телестудии, пока сложно представить, каким в новой версии может быть персонаж Волка. В классическом мультфильме Волк – яркий социальный тип своего времени – стиляга и тунеядец. Создатели мультфильма выбирают под какой социальный тип современности его адаптировать - гопника, олигарха, чиновника или хипстера. Поживем, увидим. А в этом году культовый мультфильм отмечает свой юбилей.

Через 7 дней пройдет конкурс «Евровидение». А сегодня Сергей Лазарев впервые представит свой номер на сцене музыкального конкурса. Артист исполнит песню Scream. А вы пока можете посмотреть клип.

В галерее сегодня автомобили супергероев. Пару дней назад в Лос-Анджелесе открылась выставка транспортных средств из научно-фантастических фильмов. На выставке представлены более 50 средств передвижения из популярных фильмов.