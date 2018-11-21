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Утро в Туле
21 ноября: Тарантул во фритюре и LEGO для взрослых

21 ноября: Тарантул во фритюре и LEGO для взрослых

Доброе утро!

 

Сегодня нам опять обещают снег. Но пока все, что мы видели, на настоящий снег мало похоже — так, крошка какая-то. Надежда умирает последней:

 

Начнем утро с милоты.

Этот пожарный спас кошку, выжившую после пожара в калифорнийском городе Парадайс. И они теперь неразлучны:

 

Новости!

В LEGO выпустили специальный набор для взрослых! Новый конструктор получил название LEGO FORMA, с его помощью можно будет не просто развлечься, но ещё и снять стресс. Собирать предстоит рыб и акул — благодаря специальной системе игрушкой можно будет управлять вручную, и она будет двигаться. Будет похоже на то, как рыбка плывет. «Модель достаточна мала, она может стать приятным дополнением к любой комнате вашего дома. Мы хотим помочь взрослым вновь открыть радость собирания конструкторов, чтобы они могли, как дети, отвлечься на пару часов и развивать свою фантазию», — сказали в компании. Пока что это похоже на шикарный подарок для заядлого рыбака, правда?

 

В Антарктиде съёмочная группа BBC Earth несколько дней наблюдала за пингвинами. В какой-то момент после сильного шторма птицы попали в овраг со слишком крутыми и скользкими стенами, и несколько дней не могли оттуда выбраться. Спустя какое-то время некоторым самкам все же удалось подняться по склону. Ради этого им пришлось бросить своих детенышей — и те начали погибать от голода. Тогда журналисты приняли решение вмешаться. Они вырыли тропинку в снегу, чтобы спасти пингвинов. Своими действиями группа нарушила неписаное правило документалистов: «не вмешиваться в жизнь дикой природы». Несмотря на это, журналисты получили одобрение от зрителей и коллег:

 

73-летний британский диджей и ведущий Эрик Торп 44 года вел радиотрансляции из собственного сарая для аудитории, состоящей из одного человека — его жены. Он рассказывал местные новости и ставил в эфир музыку (нелегально). Однажды его соседи, обеспокоенные доносившимся из сарая шумом, вызвали полицейских — Торп не растерялся и взял у них интервью. Наконец Эрика заметили и пригласили в Рождество провести эфир на настоящей радиостанции с гораздо большим количеством слушателей — BBC Three Counties. Торп отметил, что невероятно тронут этим предложением. «Вам лучше передать мне носовые платки. Это очень приятно. Впервые в жизни я потерял дар речи», — отметил ведущий.

 

 

Время для музыкальной паузы. Проведем утро в компании красивых леди.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Его возглавила Кэти Пэрри, которая за год заработала 83 миллиона долларов!

Второе место заняла Тэйлор Свифт (80 миллионов):

Третье досталось Бейонсе (65 миллионов):

Интересно, что Свифт и Бейонсе за отчетный период выпустили по новому альбому. А Кэти Пэрри, не выпускавшая пластинок, заработала больше, так как провела масштабный тур, отмечает Forbes.

В первую десятку списка также вошли Пинк, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Рианна, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирс.

 

Добавим этому дню красоты и вдохновения.

Предлагаем посмотреть рекламный ролик NASA, приуроченный к 60-летию администрации. «Мы впишем свои имена в титры величайших путешествий в истории. С каждым днём, с каждой миссией мы бросаем себе новый вызов. Мы — это NASA».

Вот оригинал:

А вот здесь — с русской озвучкой:

 

В конце октября 2018 года в шведском Мальме Музей отвратительной еды, создатели которого задумались над значением пищи для человека и её влиянием на окружающую среду. Экспозиция временная, она закроется в конце января. 

Как отмечают авторы выставки, чувство отвращения с эволюционной точки зрения зачастую помогало человеку избегать небезопасной еды и, как следствие, болезней. Однако продукты могут вызывать разное отношение у людей, например, разных культур.

Всего в музее представлено 80 экспонатов. Почти все блюда можно попробовать, если не смутит их запах и внешний вид. Рядом с некоторыми экспонатами висят таблички «Пожалуйста, трогайте». Есть и как действительно экзотичная еда, так и вполне обычная для многих россиян, например, кумыс или лакрица.

Что ж... Приятного просмотра галереи всем, кто уже позавтракал!=) 

P.S. Если сомневаетесь в себе, лучше не открывайте фото из галереи покрупнее и не нажимайте плей на видео. Поверьте, там есть и правда отвратительные вещи...

Галерея
«Алтарь» вонючего сыра: эпуас (Франция), рокфор (Франция), вьё булонь (Франция), гамле олес (Дания) и зловонный епископ (Англия)., Фото: 1
Перуанский куй (морская свинка)., Фото: 2
Вино из новорождённых мышат, Корея., Фото: 3
Бычий пенис, Корея., Фото: 4
Глаз овцы в томатном соке, Монголия., Фото: 5
Менудо или мексиканская похлёбка из говяжьего желудка., Фото: 6
Натто — сброжённые соевые бобы, Япония., Фото: 7
Варёное утиное яйцо или балют, Филиппины., Фото: 8
Тарантул во фритюре., Фото: 9
Кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока, Россия и Центральная Азия., Фото: 10
Сыр из наполненного молоком желудка молодого козлёнка, Сардиния., Фото: 11
Хаггис — шотландское блюдо из бараньих потрохов., Фото: 12
Поросёнок в шприцах. Это один из немногих экспонатов, которые нельзя попробовать. С помощью него авторы показывают, как растят свиней на убой., Фото: 13
Мопановые черви — деликатес из Зимбабве., Фото: 14
Червивый сыр Касу марцу, Сардиния., Фото: 15
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:51 +1
20 ноября: EEEEEEOOOOOO!!!
20 ноября: EEEEEEOOOOOO!!!
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