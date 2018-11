21 ноября: Тарантул во фритюре и LEGO для взрослых

Доброе утро!

Сегодня нам опять обещают снег. Но пока все, что мы видели, на настоящий снег мало похоже — так, крошка какая-то. Надежда умирает последней:

Начнем утро с милоты.

Этот пожарный спас кошку, выжившую после пожара в калифорнийском городе Парадайс. И они теперь неразлучны:

Новости!

В LEGO выпустили специальный набор для взрослых! Новый конструктор получил название LEGO FORMA, с его помощью можно будет не просто развлечься, но ещё и снять стресс. Собирать предстоит рыб и акул — благодаря специальной системе игрушкой можно будет управлять вручную, и она будет двигаться. Будет похоже на то, как рыбка плывет. «Модель достаточна мала, она может стать приятным дополнением к любой комнате вашего дома. Мы хотим помочь взрослым вновь открыть радость собирания конструкторов, чтобы они могли, как дети, отвлечься на пару часов и развивать свою фантазию», — сказали в компании. Пока что это похоже на шикарный подарок для заядлого рыбака, правда?

В Антарктиде съёмочная группа BBC Earth несколько дней наблюдала за пингвинами. В какой-то момент после сильного шторма птицы попали в овраг со слишком крутыми и скользкими стенами, и несколько дней не могли оттуда выбраться. Спустя какое-то время некоторым самкам все же удалось подняться по склону. Ради этого им пришлось бросить своих детенышей — и те начали погибать от голода. Тогда журналисты приняли решение вмешаться. Они вырыли тропинку в снегу, чтобы спасти пингвинов. Своими действиями группа нарушила неписаное правило документалистов: «не вмешиваться в жизнь дикой природы». Несмотря на это, журналисты получили одобрение от зрителей и коллег:

73-летний британский диджей и ведущий Эрик Торп 44 года вел радиотрансляции из собственного сарая для аудитории, состоящей из одного человека — его жены. Он рассказывал местные новости и ставил в эфир музыку (нелегально). Однажды его соседи, обеспокоенные доносившимся из сарая шумом, вызвали полицейских — Торп не растерялся и взял у них интервью. Наконец Эрика заметили и пригласили в Рождество провести эфир на настоящей радиостанции с гораздо большим количеством слушателей — BBC Three Counties. Торп отметил, что невероятно тронут этим предложением. «Вам лучше передать мне носовые платки. Это очень приятно. Впервые в жизни я потерял дар речи», — отметил ведущий.

Back in 1974, Deke Duncan ran a radio studio in his garden shed which broadcast to just one person — his wife. His lifelong ambition was to broadcast to the whole of Stevenage ??



This morning he co-presented a show with @justindealey and there was a very special surprise… pic.twitter.com/PGVWLhuN2k