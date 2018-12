13 декабря: Что помогало нам быть ВМЕСТЕ?

Доброе утро, Тула!

О погоде: сегодня весь растаявший снег точно замерз. Будьте осторожны: город-каток!

Продолжаем подводить итоги года.

Google опубликовал традиционную подборку «Год в поиске», посвящённую главным российским событиям уходящего года по версии поисковика.

«От „Никольской“ и „Россия — Хорватия“ до „цвета настроения“ и „скибиди челлендж“ — в этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе», — говорится в описании видео. Помимо радостных моментов в клипе нашлось место для главных трагедий и потерь года:

Займемся спортом.

Спортсмены из инстаграма @devonlevesque, посвященного интенсивным тренировкам, во время занятий бегают с гирями, получают удары по прессу, стоя со штангой в руках, и поднимают гантели, одновременно с этим качая пресс в бассейне. Ролик с нарезкой их тренировок выложили в твиттер — и многих пользователей удивили столь необычные упражнения:

who wants to see some shit that is dumb as hell pic.twitter.com/APosPTsw6E