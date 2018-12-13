13 декабря: Что помогало нам быть ВМЕСТЕ?

Доброе утро, Тула!

О погоде: сегодня весь растаявший снег точно замерз. Будьте осторожны: город-каток!

Продолжаем подводить итоги года.

Google опубликовал традиционную подборку «Год в поиске», посвящённую главным российским событиям уходящего года по версии поисковика.

«От „Никольской“ и „Россия — Хорватия“ до „цвета настроения“ и „скибиди челлендж“ — в этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе», — говорится в описании видео. Помимо радостных моментов в клипе нашлось место для главных трагедий и потерь года:

Займемся спортом.

Спортсмены из инстаграма @devonlevesque, посвященного интенсивным тренировкам, во время занятий бегают с гирями, получают удары по прессу, стоя со штангой в руках, и поднимают гантели, одновременно с этим качая пресс в бассейне. Ролик с нарезкой их тренировок выложили в твиттер — и многих пользователей удивили столь необычные упражнения:

who wants to see some shit that is dumb as hell pic.twitter.com/APosPTsw6E — jake (@callmeshitto) 6 декабря 2018 г.

Новости!

LG создала капсульную пивоварку: систему HomeBrew для изготовления крафтового пива в домашних условиях. Она использует одноразовые капсулы с солодом, дрожжами, хмелем и ароматизаторами. Система работает по принципу кофеварки: вставил капсулу, нажал кнопку — процесс пошёл. Наблюдать за брожением можно при помощи мобильного приложения для iOS или Android. Счастливые обладатели капсульной пивоварки смогут выбрать один из пяти сортов пива: индийский пейл-эль, американский пейл-эль, английский стаут, бельгийское пшеничное и чешский пильзнер. Правда, в отличие от кофе, это не особо быстрый процесс: в зависимости от рецепта изготовление пяти литров пива займёт около двух недель. Стоимость системы HomeBrew и сроки выхода её на рынок будут объявлены позже.

На улицу немецкого города Верль вылилось около тонны растопленного молочного шоколада. Отмечается, что шоколад вылился на улицу из-за технической проблемы на местной кондитерской фабрике DreiMeister. На улице шоколад быстро застыл, поэтому сотрудники коммунальных служб счищали его с асфальта с помощью горячей воды и горелок. Вопреки нашим (и, думаем, вашим) ожиданиям, выглядело это все крайне неаппетитно:

Инженер из США решил частично воссоздать робота, которого Леонардо да Винчи придумал около 500 лет назад. Он построил руку, которая работает только на деревянных шестерёнках и паре пружин. Её можно запрограммировать нарисовать что угодно, просто заменяя специальные диски внутри механизма. На краудфандинговой платформе Kickstarter проект уже набрал необходимую сумму для реализации:

Музыкальная пауза!

Журнал Mixmag составил традиционный список лучших диджеев года. Прошлогодняя триумфаторша россиянка Нина Кравиц на этот раз заняла четвертое место.

Лучшим диджеем 2018 года по версии Mixmag стал Objekt (настоящее имя — Ти Джей Херц) из Германии. Составители списка особо отметили полиритмический стиль микширования немца.

Второе и третье места достались еще одному новичку рейтинга — Амели Ленс из Бельгии и кореянке Пегги Гу. Последняя еще в 2017 году близко подобралась к топ-3, но остановилась на пятой строчке рейтинга.

Капелька красоты.

В Google презентовали инструмент Google Earth Studio для создания видео, основанных на 3D снимках Земли. Как рассказывают разработчики, это поможет создавать ролики с пейзажами, городами и другими съёмками с воздуха:

C помoщью карандаша и пapы предметов этот художник попытался выразить всю суть нашей жизни: