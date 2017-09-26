26 сентября: Свадьба в супермаркете и ангелы Санкт-Петербурга

Доброе утро!

Держите порцию милоты.

Ростовский зоопарк опубликовал первое видео с двухмесячным тигренком.

По словам работников зоопарка, посетители смогут увидеть малыша в ближайшее время:

И добавим завораживающей красоты.

«Подводный водопад» у острова Маврикий. Остров находится на океаническом песчаном шельфе, который образовался миллионы лет назад. Высокое плато на дне появилось благодаря сильным течениям, постоянно размывающим песок. Там, где обрывается край этого возвышения, образовалась иллюзия водопада, в котором песчаные и илистые струи постоянно «стекают» вниз:

Новости!

В Австралии, в Сиднее, пара сыграла свадьбу в супермаркете Costco. Мероприятие прошло 23 сентября, на нём присутствовали 90 друзей молодожёнов - Сью Беркли и Элай Боба. Они рассказали, что любят совершать покупки в супермаркете и поначалу просто шутили, что сыграют в нём свадьбу. А потом рррраз - и шутка перестала быть шуткой! Сью Беркли, невеста:

- Я люблю Costco. Я хожу туда несколько раз в неделю. Где ещё я могу выйти замуж за человека, которого люблю? В месте, которое я люблю, и в окружении дорогих мне людей.

Пара заняла раздел супермаркета с фудкортом, угощением на свадьбе были хот-доги, фирменная пицца и пироги, а также любимое блюдо Беркли — корейское барбекю. И представляете, ЭТО НЕ ВПЕРВЫЕ! В 2014 году пара из США уже соединяла себя узами брака в супермаркете Costco... Остановите планету, мы сойдем.

Британский дизайнер Энди Моррис создал резюме в виде минифигурки Lego. Внешне человечек похож на Морриса, держит в руке ноутбук. На бумажном вкладыше в упаковке указаны данные о дизайнере: его возраст, образование и опыт работы, а также ссылка на его сайт и номер телефона. Всё вместе Моррис дополнительно упаковал в картонную коробку с прикрепленной к ней карточкой с предложением «распаковать вашего нового сотрудника». Отметим, что выбор Lego как основы для резюме неслучаен: в портфолио Морриса множество проектов, так или иначе связанных с конструктором.

В Китае студент подарил девушке, к которой испытывал симпатию, огромного плюшевого медведя. Юноша привез двухметровый подарок в университет на своем автомобиле. Несмотря на подарок, девушка отвергла поклонника. Вы только посмотрите на этого плюшевого МОНСТРА!

Забавный рекорд.

Геймер получил место в Книге рекордов Гиннесса за самое просматриваемое twitch-видео (Twitch - это платформа для видеостримов). Во время стрима его сильно напугала дочка - смотрите сами, как это было:

Как объяснил стример, малышка принесла ему напиток, который он сам и попросил. Просто зашла девочка в очень напряженный момент в игре. У папы чуть инфаркт не случился!

Для киноманов. Первый трейлер фильма, посвященного Ван Гогу под названием «Ван Гог. С любовью, Винсент», первого в мире полнометражного анимационного фильма, полностью нарисованного масляными красками:

В галерее - ангелы в Санкт-Петербурге: серия замечательных иллюстраций талантливого российского художника Вари Колесниковой. Хорошего вам дня!