13 апреля: Почему шнурки все время развязываются?

Всем привет!

Рекорды! Давно не было, а тут сразу два, и оба очень веселые и позитивные.

Уиппет Тоби из Канады установил новый мировой рекорд по скоростному лопанию воздушных шариков. Этот красавчик справился со 100 шариками за 36,53 секунд! На три секунды быстрее, чем предыдущий рекордсмен, джек-рассел из Калифорнии.

Еще один мировой рекорд побит в области доминошек — наших любимых. Самый длинный лабиринт из костяшек и затем самое эффектное его разрушение! На сооружение этой огромной конструкции понадобилось два дня, на каскадное разрушение — всего пять минут. В дело пошло 15,524 костяшек домино.

Американские ученые сделали удивительное открытие, которым мы обязательно должны с вами поделиться.

Они объяснили, почему шнурки постоянно развязываются.

Все дело в демонических динамических силах, распутывающих узлы при совершении одинаковых действий. Для начала исследователи записали на видео бег одного из авторов работы, аспирантки Кристин Грегг (крутые у нее кроссовки, правда?), а затем проанализировали замедленную запись.

Оказалось, что во время бега нога ударялась о землю с силой, в семь раз превышающую силу тяжести. Это приводило к растягиванию и ослаблению узла. Когда он ослабевал, инерционная сила воздействовала на свободные концы шнурков и окончательно их развязывала. Потребовалась всего два шага, чтобы ослабить узел. Дополнительный вес на свободных концах ускорил этот процесс.

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