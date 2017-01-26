26 января: Пивная йога vs обнаженный фитнес

Всем привет! Готовы к ммммморозу? Вас приветствует лично автор сего блога:

Милота дня. Медвежонок с мамой завтракают (или обедают?.. без разницы):

Про спорт, которым непременно нужно заниматься, чтобы быть здоровым ( и стройным к лету ).

В мире продолжает набирать популярность «пивная йога» (BierYoga). Эта тема зародилась 4 года назад в Германии. Основатель BierYoga, йог Юла говорит, что «всё просто — мы берём философию йоги и сочетаем её с удовольствием попить пива». Впервые Юла увидел, как люди одновременно выполняли асаны и потягивали пиво, ещё на американском фестивале Burning Man, после чего вернулся домой и, всё ещё будучи под впечатлением, решил, что об этом обязательно должно узнать всё человечество. Сейчас же «пивная йога» набирает популярность в Европе, Австралии — и даже в некоторых городах России. Если на «классические» занятия йогой приходят преимущественно женщины, то здесь же чаще всего в группах бывает много мужчин. За часовое занятие «спортсмены» выпивают одну-две бутылочки пива, находясь в состоянии расслабления и гармонии. Как такая йога влияет на организм — пока что непонятно, но, судя по радостным и даже счастливым лицам многих участников, они определённо нашли то, к чему уже давно стремились:

А в Великобритании новое веяние - "обнаженный фитнес". 35-летняя Хелен Смит, фитнес-тренер, начала проводить групповые спортивные занятия без одежды. Совершенно обычные люди занимаются классической физкультурой, выполняя прыжки, приседания, отжимания и другие упражнения в обнаженном виде. По мнению Хелен - участникам лучше видно, как работает тело инструктора и их собственное, какие мышцы задействуются. И, якобы, именно в этом огромный плюс обнаженного фитнеса. Кроме того, одежду после тренировки не надо стирать, шутит фитнес-тренер.

При желании женщины могут надеть спортивный бюстгальтер. Также разрешено ношение кроссовок. Поучаствовать в такой тренировке может любой желающий. Для этого только требуется зарегистрироваться онлайн на сайте клуба и показать документы перед занятием, свидетельствующие о совершеннолетии.

Вы бы что выбрали - пивную йогу или обнаженный фитнес? Голосуем в опросе под блогом!

Три чудесные новости для этого утра.

В Техасе едва не повторилась история, описанная в "Волшебнике Изумрудного города". Бушевавший на юге США торнадо сорвал крышу с дома и подхватил ванну, в которой в это время находилась женщина в возрасте около 60 лет. Вместе с ванной она пролетела небольшое расстояние, после чего приземлилась в лесу. О происшествии рассказала сама пострадавшая по телефону, отметив, что пережила полёт в ванной нормально, получив лишь несколько порезов и ушибов. Чудесное спасение! Кстати, небольшой ликбез. Если вас вдруг где-то застанет торнадо, то ванна - реально лучшее укрытие. Это связано с тем, что стены ванной усилены трубами, которые уходят в землю, поэтому даже если дом разрушает, ванна обычно остаётся. Ну или летит в лес - тут главное крепко держаться и взять с собой Тотошку.

Британский магазин подарков The Fowndry выпустил домики для кошек из переработанного картона в виде Храма Василия Блаженного, Белого дома и Эйфелевой башни. Картонный Храм Василия Блаженного оказался самым дорогим — он стоит почти 40 фунтов стерлингов (около 3000 рублей) и продается под названием «Кремль». Белый дом для котиков обойдется в 35 фунтов (2600 рублей). Цена Эйфелевой башни не указана. По словам создателей домиков, в каждом из них спрятан сюрприз. В Храме Василия Блаженного висит колокольчик, в Эйфелевой башне находится коробочка для лакомств, а у Белого дома эластичный флаг. Купили бы такой домик для своего котика?)

Студенты из Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания) создали роботизированный аквариум для золотой рыбки. Теперь рыбке больше не нужно сидеть на одном месте. Она может путешествовать куда хочет! Направление и скорость робота определяется положением рыбы относительно центра аквариума. Главное, чтобы рыбку не укачало:

Про деньги, которых неприлично много.

Вот, например, в США задержали создателя финансовой пирамиды. Выяснилось, что свою прибыль - $20 000 000 наличными - он прятал в кровати. Выглядело это так, чуть-чуть не хватило до полноценного "матраса":

А здесь любовь к деньгам вылилась не в преступление, а в дизайнерский экстаз. Англичанин выложил пол на своей кухне монетами стоимостью в один пенни. Потребовалось 27 тысяч монет. Если учитывать стоимость слоя лака, то в пересчёте на рубли такое покрытие обошлось ему почти в 20 тысяч:

В галерее - лабиринт, который был сделан специально для китайского арт-фестиваля Хайнане. Конструкция выполнена прозрачных панелей из акрила с гравировкой в виде множества кругов. Яркого вам настроения в этот четверг!

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