17 апреля: Кому сладенького?

Доброе утро!

Хорошая новость номер 1: синоптики "переобулись" и сменили прогноз погоды на сегодня. Будет солнце и плюс 20! А вот в ночь на среду в Москве обещают первую весеннюю грозу. Как знать, может, и до нас докатится:

Милота дня.

Юная болельщица НХЛ очень хотела заполучить сувенир с игры - шайбу (не в лоб, конечно). И нападающий НХЛ попытался исполнить ее мечту, но смог это сделать только с четвёртой попытки! Почему? Смотрите сами эту минутную драму со счастливым концом:

Пожалуй, самая невероятная машина Голдберга, которую мы видели (а видели мы с вами уже много).

Ютубер Joseph Herscher потратил 3 месяца на создание своей самой сложной машины Голдберга — а все для того, чтобы продолжать трапезу без перерыва перед десертом. В этом сложном механизме задействованы бытовые предметы квартиры изобретателя. А в главной роли - малыш Вирему!

Поверьте, вы насладитесь просмотром этого видео:

Приятного аппетита всем, кто завтракает. Так захотелось такой же пирог, как у изобретателя и малыша Вирему!..

Новости!

16 апреля на онлайн-табло международного аэропорта Симферополя появились необычные рейсы от "авиакомпаний" Venus Airlines, Star Lines и «Космофлот». Они предлагали отправиться на Венеру, Марс и на вымышленную планету Корусант из «Звёздных войн». Как выяснилось, такие необычные направления на табло стали частью программы аэропорта, подготовленной в честь открытия нового терминала. Пассажирам в этот день пообещали развлекательную программу «Шаг в будущее» с погружением в атмосферу XXII века и возможностью «попасть в космопорт и представить, каким будет мир через 100 лет».

В Великобритании начали продавать автомобильные сиденья для детей, оборудованные подушками безопасности. Детское кресло AxissFix Air, разработанное компанией Maxi-Cosi совместно с производителем «эйрбегов» Helite, предназначено для детей ростом от 61 до 105 сантиметров. Сиденье оснащено крепежными элементами Isofix, поворачивающимся на 360 градусов основанием, а также двумя маленькими подушками безопасности, расположенными в верхней части кресла. Производитель заявляет, что в случае столкновения механизм «подушки» срабатывает всего за 0,05 секунды. Также отмечается, что испытания сиденья показали, что встроенные в кресло подушки безопасности уменьшают силу удара, который приходится на голову и шейный отдел, примерно на 55%. В настоящее время кресло продается только в Великобритании. Стоимость детского сиденья с подушками безопасности составляет 550 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).

Компания Sega в честь 30-летия своей 16-битной консоли Mega Drive анонсировала ее обновленную версию Mega Drive Mini, современное «переиздание» классики. О технических характеристиках устройства почти ничего не известно. CNET сообщает, что приставка будет поставляться с некоторым набором предустановленных игр во внутренней памяти, также из внешнего вида устройства можно сделать вывод, что, вероятно, консоль будет поддерживать классические картриджи. На данный момент известно, что приставка начнет продаваться в Японии до конца 2018 года, но о предварительной цене ничего не сообщается. Также неизвестно, планирует ли Sega продавать Mega Drive Mini в других странах. Эх, ностальгия! Вот бы сыграть!

Музыкальная пауза!

Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за свой альбом «Damn.», который вышел в апреле 2017 года. Жюри отметило, что альбом Ламара отражает сложность афроамериканской жизни, а также похвалило глубокое лирическое содержание его треков.

Поздравляем!

Вторник - день тяжелый, омрачаемый осознанием того, что впереди еще почти вся рабочая неделя. И очень хочется как-то снять напряжение, расслабиться.

Предлагаем к просмотру вот это видео: строители петербургского небоскрёба «Лахта-центр» устраивают тест на прочность для стёкол. Конечно, для полного кайфа хорошо было бы самому стать тестировщиком, но и видео тоже дарит столь необходимый заряд бодрости и ощущение легкости:

Завораживающая галерея: обнаженные танцоры с длинной выдержкой. Фотограф Shinichi Maruyama: