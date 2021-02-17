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Утро в Туле
17 февраля: короткий мультик с Ди Каприо и бонус-игра (попробуйте найти руку на картинке)

17 февраля: короткий мультик с Ди Каприо и бонус-игра (попробуйте найти руку на картинке)

Доброе утро! Начинаем новый дивный день с порции хороших новостей. Поехали!

 

А снег все не заканчивается. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -12 градусов.

 

Аниматор Виктор Хегелин выпустил мультфильм, в котором кукольная версия Леонардо ДиКаприо предстает в культовых ролях актера. В ролике показаны сцены из фильмов «Авиатор», «Титаник», «Выживший», «Волк с Уолл-стрит», «Начало» и «Великий Гэтсби».

Чтобы перейти из одного фильма в другой, кукле постоянно приходится нырять — то в унитаз, то в Атлантический океан, то в ванну. Чтобы посмотреть ролик полностью, нажмите на картинку.

А в одном из последних роликов Хегелин рассказал, как снималось видео о лучших идеях для локдауна.

 

Cкопившиеся в загашнике пара дуэтов и три свежих трека Липа зачем-то оформила не как мини-альбом, а прицепила к расширенной, «лунной» версии своего прошлогоднего диско-блокбастера «Future Nostalgia». Клип на не самую примечательную из новинок повествует о приключениях приготовленного к съедению омара на «Титанике». Сегодня слушаем Dua Lipa - We?re Good.

 

В интернете обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии видно четыре бутылки, но сначала кажется, что в кадре руки только трех человек.

Однако если вглядеться, то станет видно, что четвертую бутылку держит рука в синей перчатке. Дело в том, что перчатка сливается с килтом, а рукав камуфляжной куртки — с камнями и листвой.

Пользователи Twitter выяснили, что мужчина в килте — Патрик Дейвернуа, который увлекается пешим туризмом. Фотография была опубликована в подфоруме Reddit — «Ракурсы, сбивающие с толку» (Confusing Perspectives). Там можно посмотреть на иллюзии с двумя щенками, ковром и котом, который похож на завернутое полотенце.

А вы сразу увидели руку, в которой находится четвертая бутылка? Расскажите об этом в комментариях.

 

Если у вас есть питомцы, лучше смириться с тем, что правила в доме теперь устанавливают они. Например, ваше место на кровати теперь не ваше. Только успеете встать, как его займёт какая-нибудь пушистая тушка, которой очень не понравится, если вы попробуете её прогнать. Мы собрали для вас случаи, когда коты, собаки и даже кролики с курицами занимали спальные места своих хозяев.

Хорошего дня и теплого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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