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Утро в Туле
26 декабря:доставка по мотивам «Иронии судьбы» и клип Сергея Безрукова

26 декабря:доставка по мотивам «Иронии судьбы» и клип Сергея Безрукова

Доброе утро! В этом году осталось всего три рабочих дня, да и те уже можно не считать – так, подготовка к корпоративу. Совсем скоро мы будем нарезать праздничные салатики, вот вам лайфхак, как сделать это быстро.

 

За окном сегодня без изменений.

 

В Вашингтоне необычно отпраздновали Рождество. Посетителей кошачьего кафе нарядили в Санта Клаусов, получилось забавно.

 

История из «Иронии судьбы» получила продолжение. Сервис Delivery Club запустил услугу, по которой заказы из Москвы будут продублированы по тому же адресу в Санкт-Петербурге, если найдутся совпадения.  Об этом  пишет TJ.

В течение недели сервис промониторит одинаковые адреса Москвы и Санкт-Петербурга, а перед Новым годом заказы «московских соседей» на сумму до 5000 рублей будут доставлены петербуржцам совершенно бесплатно.

 

Психолог рассказал, почему люди ворую елочные игрушки. Как объясняет специалист в материале РИА Новости «подобные «сувениры» являются так называемым «якорем», который в дальнейшем служит напоминанием о хорошем настроении и счастливом дне». Но есть здесь и лругая опасность – подобные «радости» могут привести к клиптомании.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Сергея Безрукова, в котором актер подводит итоги года.

 

В галерее сегодня снимки самых нелепых домов Бельгии из профиля uglybelgianhouses.

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Автор: Администрация Myslo
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