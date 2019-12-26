26 декабря:доставка по мотивам «Иронии судьбы» и клип Сергея Безрукова

Доброе утро! В этом году осталось всего три рабочих дня, да и те уже можно не считать – так, подготовка к корпоративу. Совсем скоро мы будем нарезать праздничные салатики, вот вам лайфхак, как сделать это быстро.

Когда тазик оливье — это пройденный уровень pic.twitter.com/Z4IXTm2njn — TJ (@tjournal) December 24, 2019

За окном сегодня без изменений.

В Вашингтоне необычно отпраздновали Рождество. Посетителей кошачьего кафе нарядили в Санта Клаусов, получилось забавно.

История из «Иронии судьбы» получила продолжение. Сервис Delivery Club запустил услугу, по которой заказы из Москвы будут продублированы по тому же адресу в Санкт-Петербурге, если найдутся совпадения. Об этом пишет TJ.

В течение недели сервис промониторит одинаковые адреса Москвы и Санкт-Петербурга, а перед Новым годом заказы «московских соседей» на сумму до 5000 рублей будут доставлены петербуржцам совершенно бесплатно.

Психолог рассказал, почему люди ворую елочные игрушки. Как объясняет специалист в материале РИА Новости «подобные «сувениры» являются так называемым «якорем», который в дальнейшем служит напоминанием о хорошем настроении и счастливом дне». Но есть здесь и лругая опасность – подобные «радости» могут привести к клиптомании.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Сергея Безрукова, в котором актер подводит итоги года.

В галерее сегодня снимки самых нелепых домов Бельгии из профиля uglybelgianhouses.