28 июня: таксист-битбоксер, казус в классической музыке и новые «Ангелы Чарли»

Доброе утро! Вот она долгожданная пятница! А еще и «Дикая мята» вечером. Скрасим приятное ожидание порцией позитивных утренних новостей.

«Дикая мята», фестиваль красок, бразильские танцы и морская вечеринка, фильм Люка Бессона про «Курск» — программа на выходные просто бомбическая, если погода не подведет. Полный список событий на ближайшие три дня смотрите в специальном обзоре.

А вот «Яндекс» говорит, что погодка в ближайшие три будет не очень. Но это совсем не повод расстраиваться, пара дней отдыха это всегда хорошо.

И плавно переходим к утренним новостям.

В Мурманске появился таксист, который исполняет битбокс, пока доставляет пассажиров до места. Некоторые пассажиры даже подпевают таксисту. Таким образом молодой человек поднимает настроение мурманчанам.

Забавный казус произошел недавно на конкурсе Чайковского. Забавный для зрителей, но только не для китайского исполнителя Ан Тяньсу. Музыканту разложили ноты в обратном порядке, из-за этого он сыграл разные партии с оркестром - конкурсант из Китая начал играть концерт Петра Чайковского, а оркестр — рапсодию Сергея Рахманинова. Для не музыкантов получилось интересно.

Скоро снимут современную версию легендарных «Ангелов Чарли». Сериал появился в 70-х годах, в 2000-х из его основе сняли серию блокбастеров с Кэмерон Диас, а теперь Sony Pictures поделились первым трейлером грядущего перезапуска «Ангелов Чарли». В новой версии роли сексуальных и ловких шпионок исполнят Кристен Стюарт, Джейн Кано и Элена Хафлин, а роль Босли досталась автору идеи Элизабет Бэнкс. Фильм выйдет в прокат в ноябре следующего года.





А вот такими «Ангелы» были почти 20 лет назад

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип группы «Сова, которая выступит на сцене «Дикой мяты» 29 июня. Клип снят на песню «Ветер» – это история группы о том, какое особое место в жизни занимает детство. Смотрим.

В галерее сегодня фотографии из профиля российского космонавта Олега Артемьева.