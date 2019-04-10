10 апреля: Хорошо быть пианино в Питере!

Доброе утро!

Синоптики обещают нам сегодня немного дождливый денек. Впрочем, солнце тоже может выглянуть - ловим лучики!

Вместо утреннего мультика.

Вышел трейлер нового мультфильма про семейку Аддамс! Роль отца семейства, Гомеса Аддамса, озвучивает Оскар Айзек, его жену Мортишу — Шарлиз Терон. Голос дочки Уэнздей — Хлоя Грейс Морец, сына Пагсли — Финн Вулфард, сыгравший главную роль в сериале «Очень странные дела».

Режиссерами мульфильма выступили Конрад Вернон («Шрек 2», «Мадагаскар 3») и Грег Тирнан («Полный расколбас», «Паровозик Томас и его друзья»).

Премьера мультика планируется на начало октября этого года.

А теперь взбодримся.

Чемпионат Formula Drift поделился роликом, сделанным с помощью динамичной съемки дроном. Видео демонстрирует квалификационный заезд дрифтера Мэтта Филда, который состоялся в рамках первого этапа сезона 2019 года.

Съемка заезда была выполнена при помощи скоростного FPV квадрокоптера. Данным роликом организаторы Formula Drift хотели показать, на что способен аппарат: как он будет снимать гонки — с близкого расстояния и непривычных ракурсов.

Получилось очень похоже на компьютерную игру с гоночками:

Переходим к новостям!

На днях жители Норвегии были слегка так напуганы непонятным (но оооочень красивым!) свечением в небе. Думали, все, инопланетяне прилетели завоевать нашу планету. Но нет, оказалось, что это все наше, родное: это были испытания проекта AZURE — финансируемого NASA эксперимента по изучению ионосферы планеты. Оранжевые огоньки на проверку оказались ракетами, запущенными в небо из Космического центра Андойя на севере Норвегии. Красота, обязательно гляньте таймлапс чуть ниже:

ООН представила концепцию плавучего мегаполиса. И на этот раз это не просто "теории", а вполне себе жизнеспособный проект! Город на воде позволит как решить проблему массовой нехватки доступного жилья, так и нивелировать угрозу в случае повышения уровня моря. Сам сооружения будут спроектированы так, чтобы эффективно противостоять всевозможным стихийным бедствиям, включая наводнения, цунами и ураганы 5 категории. Плавучий город будущего представляет собой набор гексагональных платформ, каждая из которых может вместить жилье для 300 жителей. Шестиугольники были выбраны в качестве основной формы за ее эстетическую красоту, устойчивость к механическим воздействиям и минимальному расходу материалов. Дизайнеры условно называют группу из шести таких платформ «деревней». В настоящий момент проект города подразумевает 6 таких деревень, на которых суммарно будет проживать порядка 10 000 жителей. Городская среда нового типа не подразумевает использование автомобилей. Там даже не будет мусоровозов — весь мусор будет подаваться на сортировочную станцию по пневматическим трубам для переработки и частичного повторного использования. Однако дизайнер упомянул о том, что возможно для такой среды лучше всего подойдут беспилотные машины будущего, и город может стать площадкой для экспериментов с новыми технологиями. Разумеется, как и подавляющее большинство современных проектов, город в первую очередь сосредоточен на экологии, а если быть точным — на новой концепции «океанического земледелия», подразумевающей выращивание пищи над поверхностью воды. Кроме того, в плавучем городе будет налажена ловля рыбы и других морепродуктов. Отходы рыбного производства и жизнедеятельности морских существ с помощью аквапоники превратятся в удобрения для растений, а системы фильтрации будут превращать соленую воду в пресную. Таким образом, город на воде превращается в самостоятельную, практически автономную единицу, которая сможет поддерживать жизнь людей на приемлемом уровне даже во время стихийных бедствий.

Китайский автопроизводитель BYD Auto презентовал полностью электрический автобус, составляющий в длину 27 метров и способный перевозить до 250 пассажиров одновременно. Как сообщается, машина может переключаться между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость 70 километров в час и запас хода примерно 300 километров.

Готовы к музыкальной паузе?

В Петербурге кто-то вынес на одну из улиц пианино, и прохожие начали устраивать на нём концерты. Нельзя просто так взять и пройти мимо пианино в культурной столице!

Давайте позалипаем!

Есть видеоролик, в котором покадрово показан процесс "рождения" грибов. Всяких разных. Оторваться невозможно:

В галерее - художник, который ездит в живопиcные места, чтобы нариcовать узор со cвоей рубашки или свитера. Вспомните его, если сегодня вам вдруг покажется, что на работе вы занимаетесь какой-то ерундой: