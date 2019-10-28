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Утро в Туле
28 октября: продолжение Тома и Джерри, спаниель на картине «Крик» и остроумный кот-спортсмен

28 октября: продолжение Тома и Джерри, спаниель на картине «Крик» и остроумный кот-спортсмен

Доброе утро! Сегодня мир отмечает День анимации, а мы желаем, чтобы в этот понедельник вас окружал калейдоскоп хороших событий и позитивных новостей.

 

Готовьте шапки, шарфы и теплые вещи!  На этой неделе будет холодно, дождливо, а в середине недели ожидается снегопад и минусовые температуры.

 

Утренние тренировки – дело полезное. Это доказывает ставшая звездой Сети кошка, которая занимается на беговой дорожке. Чтобы питомец избавился от ожирения, его привели в спортзал, а он, в свою очередь придумал особую систему тренировок.

 

Приятная новость для поклонников мультсериала о приключениях Тома и Джерри. Про кота и мышонка сняли полнометражный мультфильм, который появится на больших экранах уже в декабре 2020 года.

По сюжету, Том и Джерри оказываются в роскошном отеле Нью-Йорка. Мышонок чуть не сорвал дорогую свадьбу, и работники отеля попросили кота его уничтожить.

 

Пользователи Reddit разглядели новые детали в знаменитой картине Мунка. По их мнению, главным героем является не человек, а … собака.

Известное полотно с фигурой кричащего человека на фоне кроваво-красного неба существует в нескольких вариациях. Наиболее известной считается вторая картина, которая хранится в Национальном музее Норвегии. Одним из пользователей Reddit решил тщательно рассмотреть самое первое полотно и обнаружил там не человеческую голову с вскинутыми руками, а мордочку спаниеля с висящими ушами.

 

В галерее сегодня снимки моделей, которых нарядили в рыболовные сети, полиэтилен и прочий хлам, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Коллекция снимков демонстрируется в Музее искусств Чейзен в Мэдисоне, США.

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Автор: Администрация Myslo
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25 октября: бесплатный свет для шумных, скульптуры из пней и птичьи смс
25 октября: бесплатный свет для шумных, скульптуры из пней и птичьи смс
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