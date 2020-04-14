14 апреля: Российские звезды «сегодня дома» и киберпанк на улицах Москвы

Доброе утро, котятки! Заряжаемся порцией позитива вместе с хорошими новостями. Поехали!

Если вы вдруг соберетесь сходить за хлебушком в ближайший магазин, то вам точно не обойтись без зонта. Синоптики обещают сегодня переменный дождь, а воздух прогреется до +9 градусов.

Российские звезды объединились в самоизоляции. Анна Чиповская, Елизавета Боярская, Александр Петров, Юлия Пересильд, Максим Виторган и многие другие актеры театра и кино дистанционно снялись в ролике «Разделены, но вместе». Идея видео принадлежит театральной группе «Заячий стон».

В ролике каждый показывает, чем занимается в изоляции. Кто-то, например, спортом, кто-то изучает историю про половцев и печенегов, а Игорь Верник играет в шахматы. Все это происходит под песню «Мы сегодня дома» группы «Хадн дадн».

Ребята из группы ХЛЕБ воскресили свой крутой техно-трек в коллаборации с Cream Soda. Да-да, с теми ребятами, которые в том году подарили нам вирусную песню «Никаких больше вечеринок». А клип на старую новую песню помог сделать ребятам известный Саша Гудков, без которого сейчас не обходится ни один современный трек.

Киберпанк, который мы не заслужили. Ребята из студии studioknife создали несколько роликов с рассуждениями о том, как мог бы выглядеть современный мир под предводительством машин. Кибермонархия, не иначе.

Фестиваль Burning Man в этом году тоже пострадал от коронавируса. Ежегодную тусовку в пустыне Блэк-Рок перенесут в онлайн. Наконец-то и ты сможешь побывать на этом фестивале. А в галерее вы сможете посмотреть, как там было круто в прошлом году.