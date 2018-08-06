6 августа: Автокниги и LEGO-фокусы

Доброе утро! Если можно так говорить про утро понедельника...)

Прогноз погоды на неделю.

Будем надеяться, синоптики не ошибаются:

Начинаем неделю с милоты!

В Новосибирском зоопарке домашняя кошка стала мамой для двух детенышей енотов. Родная мама не смогла кормить малышей по состоянию здоровья. Но на помощь пришла кошка Белая.

В прошлом году Белая уже выкормила двух малышей каракала. Сейчас у кошки снова котята. Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко.

К своим родным и приёмным детям наша замечательная белая кошка относится одинаково, говорит Роза Соловьёва, заведующая отделом хищных животных: «Она не только кормит малышей. Она их умывает, согревает своим теплом. Она действительно стала им настоящей мамой».

А теперь взбодримся просмотром экстремального видео.

Житель Воронежа забрался на башенный кран одной из московских строек, чтобы продемонстрировать гимнастические трюки на полотнах, закрепленных на стреле крана. Высота, на которой всё это происходило, составила порядка 80 метров:

Новости!

Bentley выпустит книгу об истории марки. Издание под названием Bentley Centenary Opus будет выпущено в честь 100-летнего юбилея марки, который британцы будут отмечать в следующем году. Специально для этого производитель обеспечил редакторам беспрецедентный доступ к первым лицам компании, её инженерам и дизайнерам — тем людям, которые определяют развитие бренда. В книге будут представлены ключевые моменты истории Bentley, в том числе её победы на гонках в Ле-Мане, подробно описаны все знаковые модели и упомянуты люди, которые стояли у истоков марки и возглавляли ключевые посты британской компании. Кроме того, в книге можно будет увидеть эксклюзивные исторические фотографии, которые до сих пор нигде не публиковались. Содержание Bentley Centenary Opus, конечно, впечатляет, но британцы решили сразить всех наповал ещё и габаритами книги: площадь её страницы составит квадратный метр, а складных разворотов — соответственно, два метра.

Фолиант будет весить 30 килограммов.

Юбилейная книга будет выпущена в следующем году в трёх вариантах: полноразмерных Mulliner и Centenary, а также компактном Crewe. Тираж и стоимость пока не объявлены.

Тем временем от Bentley не отстает Ferrari (а в чем-то даже опережает): компания предлагает своим фанатам приобрести фирменное издание, выпущенное ограниченным тиражом. Тираж 514-страничной книги издательства Taschen с редчайшими фотографиями из славной истории легендарной итальянской марки составляет всего 250 экземпляров. Разумеется, обойдётся она недёшево — в 30 тысяч долларов, или почти два миллиона рублей. Каждый экземпляр издания подписан вице-президентом компании и сыном основателя марки Пьеро Феррари, президентом компании Джоном Элканном и бывшим главой концерна FCA Серджио Маркионне, который недавно скончался. Книга поставляется в алюминиевом футляре, стилизованном под блок цилиндров двигателя V12, который стоит на подставке из хромированных труб ручной работы, изобращающем выхлопную систему Ferrari образца 1960-х годов. У издания будет и более бюджетная (хотя и менее эксклюзивная) версия, выпущенная тиражом 1697 экземпляров. Она обойдётся всего в шесть тысяч долларов, но подставки из хромированных труб в комплекте не будет.

Ну что, почитаем?=)

Музыкальная пауза!

Сегодня для релакса. Классная визуализация Чайковского, смотреть можно вечно:

И еще одна подборка - на этот раз про LEGO.

Turkish Airlines представила крутой ролик для пассажиров о правилах безопасности на борту самолета с участием персонажей «Лего. Фильма»:

А в этом стоп-моушен видео парень делает «деревянную» уточку. Только вместо дерева и других материалов — конструктор Lego. Посмотрите обязательно, вам понравится:

В галерее - звезды, похожие на животных. Или животные, похожие на звезд?.. В общем, смотрите сами: