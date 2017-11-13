13 ноября: Обнаженные тела в блестках и женские стоны

Доброе утро, туляки!

Погода сегодня по-настоящему ноябрьская: прохладно, пасмурно, хмуро, а ночью еще и дождливо. Взгляните сами:

Самое время для теплого пледа, горячего кофе и позитивных новостей!

Недавно Myslo писал о туляке Игоре Мосуре, перебравшимся из маленького Венева на сказочный остров Бали. Теперь - небольшой рассказ простого парня из Челябинска, который бросил все и переехал жить в Калифорнию. Вдохновляет!

Знакомьтесь, Олег. Парень родился в Челябинске, отучился на программиста. Родители настаивали, чтобы он продолжил образование, но Олегу хотелось уделять больше времени музыке. Чтобы быть ближе к этой сфере, во время учебы занимался организацией праздников и концертов.

- Еще в юности я осознал, что хочу переехать в Америку. Челябинск — это город, где нет надежды. Из него всегда хочется уехать, - рассказывает Олег. - У меня была интересная работа — вокалист кавер-бэнда. Мы успешно развивались и хорошо зарабатывали, но мне было мало. В 2013 году я все же получил визу международного студента и улетел навстречу мечте. По разным причинам мне пришлось вернуться, и я очень об этом жалел. В 2016-м уехал в США с концами.

Переезд был катастрофически тяжелым в эмоциональном плане. Я улетал в свой день рождения, оставляя прошлую жизнь позади. У меня была четкая цель: в 26 лет пора заниматься чем-то серьезным, а петь на свадьбах — не предел мечтаний. Так и началась моя новая жизнь в Америке.

Американцы очень расслаблены. У них есть все, чтобы не заморачиваться по пустякам. Например, в Калифорнии хотят ввести 30-часовую рабочую неделю. Хотя эмигранты первые пару лет работают по 60-70 часов, чтобы чувствовать себя комфортно. Для беззаботной американской жизни нужно неплохо зарабатывать.

Самая распространённая проблема многих эмигрантов — языковой барьер. У меня не было трудностей в общении, так как это уже третья долгая поездка.

Мы заметно отличаемся от американцев. Люди старше 60 лет с первой же секунды разговора по акценту понимают, что собеседник родился в СССР. Многие спрашивают, что я думаю о Трампе, Путине и политике в целом, но я стараюсь избегать таких тем. Здесь очень бурно обсуждают новости о России, однако открытой агрессии я не встречал.

Я поселился в замечательном городке Беркли рядом с Сан-Франциско. Исколесил практически всю Европу, но такой природы, как здесь, не видел нигде. Когда едешь вверх по серпантину, открываются завораживающие виды: затянутый туманом мост «Золотые ворота», Бэй-бридж, сверкающий в лучах солнца Даунтаун, и конечно, вид на океан. Архитекторы не просто постарались, а вложили всю душу в это место.

Первое время было непривычно видеть на улице людей, одетых для разных сезонов: один идет в куртке, а другой — в сланцах и футболке. Но когда я изучил местность, все встало на свои места. Дело в том, что на работу часто приезжают из других городов, где температура разнится на десятки градусов.

Климат абсолютно непредсказуем, но меня полностью устраивает. Ведь в Челябинске уже выпал снег, а в Сан-Франциско я сижу в футболке.

Машина здесь — это исключительно средство передвижения. Американцы не любят хвастаться. Даже очень богатые люди скромны и не кричат о своих доходах. Конечно, некоторые выделяют себя громкими сабвуферами и выглядят соответственно — кепка, золотые зубы. Они уже своим видом говорят: «Олег, ты видишь, кто перед тобой? Сдвинься на соседнюю полосу».?

На жилищно-коммунальные услуги уходит 100-120 долларов в месяц. Интернет обходится в 60 долларов, сотовая связь — в 45 долларов.

А вот японец Уэнди Каваками. Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать.

В студенческие годы вместе с товарищами он ходил на демонстрации, требовал вывода американских войск и швырял в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

Через пару лет протесты улеглись. Взгляды Каваками не изменились, но ему пришлось задуматься о деньгах. Чтобы заработать на жизнь, он стал журналистом-фрилансером, сочинял сценарии для детского сериала и писал в журналы. Именно это занятие привело его к созданию первых «чиндогу» — нелепых приспособлений, которые принесут ему славу.

Полезность такого приспособления вряд ли нуждается в доказательствах. Эта подпорка помешает пассажиру упасть, если он задремлет в транспорте.

Это несложное устройство упрощает перезагрузку компьютера с операционной системой Windows: оно помогает нажать на клавиши Alt, Ctrl и Del одновременно.

Подставка под шею для работы лежа.

Подлокотники, которые всегда с собой. Когда они есть, руки не устают даже с тяжелой сумкой.

А женщины, между тем, нашли способ публиковать свои обнаженные фото в соцсетях. Для этих снимков они покрывают тело блестками.

Серия публикаций связана с новым бодипозитивным проектом под тегом #positivelyglittered. Цель акции - изображение «настоящих людей с реальными телами» без одежды и ретуши, но целиком выкрашенных в яркие цвета.

В сети обсуждают утренний прямой эфир «Би-би-си», во время которого были слышны женские стоны.

Корреспондент Эмма Варди (Emma Vardy) рассказывала последние новости по теме выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), когда на заднем фоне стали громко раздаваться непристойные звуки.

Как оказалось позднее, съемочную группу заметили пранкеры из группы Trollstation, они и решили включить женские стоны из своего автомобиля.

А в галерее - работы аргентинского художника под псевдонимом Al Margen. Они не просто обнажают худшие стороны общества, а заставляют думать и шокируют беспощадной правдивостью сюжетов своих иллюстраций.

