28 июня: 1000 долларов на все мечты

Доброе утро!

Или кофе?

Определяем, кого у нас тут больше: кофеманов или чаелюбов. =D Голосовалка под блогом!

Синоптики обещают нам прекрасный денек. Наслаждаемся летом, пока можем!)

Начинаем утро с милого рекорда!

Пёс по кличке Хиро (Герой) установил мировой рекорд, выполнив 49 трюков за одну минуту! И правда, настоящий герой.

Хиро 5 лет, он собака-спасатель. Вместе со своей хозяйкой Сарой живет в Канаде.

Вспомните себя в детстве. Вы когда-нибудь мечтали, что настанет день, когда сбудутся все мечты - вы сможете делать все, что только душе угодно?

У этого шестилетнего парнишки такой день настал! Ему подарили 1000 долларов (это много даже для взрослого, не то что для ребенка) и разрешили делать с этими деньгами все что угодно. Вот на что хватило фантазии у этого счастливчика:

(ролик с русскими субтитрами, смотрите, не бойтесь)

А как думаете, на что ваши дети потратили бы "внезапные" 65 тысяч рублей? (для удобства перейдем из долларов в нашу валюту)

Новости!

Самое милое в мире финансовое преступление: финдиректор британской строительной компании Мэттью Фэрримонд выкрал у фирмы $500 тыс. и купил на них породистых котов и средства для ухода за ними. Спустил все деньги на котиков! Да это ж прям мечта. Увы, ни в компании, ни в суде поступок не оценили. Нелюди...

Датская компания Carlsberg создала икру со вкусом пива к ЧМ-2018! Для создания Carlsberg Caviar специалисты использовали технологии молекулярной кухни. Цель необычного блюда заключается в том, чтобы почтить российские кулинарные традиции, добавив в них вкус Дании. Шеф-повар Умут Сакарья, который работал над созданием Carlsberg Caviar, рассказал, что последние годы в молекулярной кухне наблюдается тенденция к разработке искусственной икры с различными вкусами. «Мы подумали, что было бы интересно создать икру из пива, чтобы дать поклонникам футбола попробовать вкус России», — отметил он. Представители Carlsberg также подчеркнули, что икра со вкусом пива поможет болельщиками меньше употреблять алкоголь, так как люди пьют умереннее, когда объединяют напитки с едой.

И еще про футбол. После победы Аргентины над Нигерией репортёр обратился к Лионелю Месси с вопросом: «После первой игры [против Исландии] я подарил вам амулет на удачу, который дала мне моя мама. Не знаю, он все ещё у вас или вы его выбросили…» И тут прямо слезы умиления: Месси показал, что не только не забыл про амулет, но еще и носит его во время матчей! Кажется, вот она - причина победы аргентинцев! Это все мамы-бабушки стараются... (помните еще бабулю, которая благословляла всю сборную Мексики?)

Музыкальная пауза!

Один из основателей музыкальной группы Bee Gees — Барри Гибб накануне был посвящен в рыцари. Поздравляем!

Наша "открытка":

Есть еще любимые композиции Bee Gees? Делитесь в комментах!

Добавим капельку безумия в наш утренний коктейль.

Чиновники из Новокузнецка сняли очень странное видео к 400-летию города. В ролике они сражаются с ситхами и управляют кораблём Хана Соло. А потом творят черти что под кавер на песню группы "Серебро"... В общем, дикая дичь. Как только придумали такое:

Креатифф!

В галерее - творчество фотографа-перфекциониста Emily Blincoe. Пусть все у вас сегодня будет четко!

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