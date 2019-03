11 марта: Свечи под прессом, уточки и балерины

Всем привет! Отдохнули? Нас ждет плодотворная рабочая неделя!

О погоде: балансируем где-то в районе нуля, между зимой и весной. Быстрее бы уже настоящая весна!..

Милота к завтраку.

Уточки Пепе и Арнольд - большие фанаты зеленого горошка. Смотрите, как они радуются порции угощения:

А теперь взбодримся как следует!

На прошлой неделе в кино стартовал "Капитан Марвел". Летчики из российской авиационной группы высшего пилотажа «Русь» вместе с 7-кратной чемпионкой мира по пилотажному спорту Светланой Капаниной устроили воздушное шоу в честь выхода этого фильма. Видео с шоу появилось на ютьюб-канале Marvel Россия. Дух захватывает!

Новости!

IKEA иронизирует над собой. Накануне Пасхи компания начала продавать фигурки шоколадных пасхальных кроликов. Стоит такая фигурка 249 рублей, и её тоже нужно собирать, как и большинство товаров IKEA. Даже есть инструкция!!! Товар уже доступен для покупки на американском сайте компании, на русскоязычном его только добавили в каталог. В описании продукта говорится, что кролик предназначен именно «для игры с едой»: "Давай же, поиграй со своей едой. Кролика легко собрать всего из трёх деталей. А когда наиграешься, насладишься его вкусом".

Сайт BuzzFeed (популярное интернет-медиа) в качестве эксперимента напечатал свою первую газету. Ее тираж составил 20 тысяч экземпляров. Главный редактор издания Бен Смит и директор по маркетингу Бен Кауфман лично раздавали бесплатные выпуски на улицах и парках Нью-Йорка. На обложку поместили персонажа интернет-игры Момо (это главная тема номера). В выпуск также вошли материалы о разнице между дорогими и дешевыми стейками и советы о жизни в Нью-Йорке. А самое главное, в газете напечатали гифку! Ну ладно, не совсем гифку, а раскадровку гифки с «Оскара-2019», на которой Гленн Клоуз оценивает платье Билли Портера. Это совершенно точно новое слово в мире печатных СМИ. Как считаете, может, и в "Слободе" стоит гифки печатать?..)

Confident @BuzzFeed is the first outlet to print a gif in a newspaper, we are rocket scientists pic.twitter.com/CqW5CYydMc