23 сентября: технология по выявлению депрессии и девочка, отправившаяся в кругосветку на самолете

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Все еще мокро. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +11 градусов.

19-летняя бельгийка Зара Разерфорд может стать самой молодой женщиной-пилотом, совершившей одиночное кругосветное путешествие, пишет «Би-Би-Си». Кругосветное путешествие началось 18 августа. Разерфорд вылетела из бельгийского города Кортрейка и отправилась на запад. Она планирует вернуться к началу ноября.

За путешествием можно следить на сайте FlyZolo и в инстаграм-аккаунте проекта. Девушке предстоит преодолеть более 50 тысяч километров и пролететь над 52 странами и пятью континентами. Согласно FlyZolo, Разерфорд уже побывала в Великобритании, Исландии, Гренландии, Канаде и США. В конце сентября она должна оказаться в России.

«Моя цель — вдохновить молодых женщин и девочек заниматься тем, что им интересно, даже если это традиционно считается мужским занятием», — говорит Зара.

Ее образцы для подражания: журналистка и первопроходец в области авиации Лилиан Бланд, первая темнокожая летчица из США Бесси Колман, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также пионер авиации и писательница Амелия Эрхарт.

Чтобы отправиться в кругосветное приключение, Зара отложила на год поступление в университет, продала свою машину и нашла спонсоров, которые в том числе предоставили ей самолет.

Джеймс Блейк анонсировал выход 5-го лонгплея под названием Friends That Break Your Heart синглом Say What You Will. Нас очень повеселил клип на этот трек, в котором Блейк сталкерит музыканта FINNEAS, откровенно завидуя его успеху, хотя в жизни артисты дружат. Сегодня слушаем James Blake — Say What You Will.

Компания Apple намерена создать технологию распознавания депрессии и проблем с когнитивными способностями для пользователей iPhone. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Алгоритм должен анализировать сон, физическую активность, поведение при написании сообщений и другие факторы. На их основе он, как надеются разработчики, сможет предупреждать пользователей о необходимости позаботиться о себе.

Apple рассчитывает, что данная технология станет уникальной и привлечет к устройствам компании больше покупателей. Пока технология находится на ранней стадии разработки. Ею занимаются, помимо специалистов Apple, ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и исследователи компании Biogen.

Также Apple работает над еще одной функцией — выявлением аутизма у детей. В этом проекте компании помогает Университет Дьюка, рассказали источники издания. Специалисты пытаются создать алгоритм, который на основе данных с камеры iPhone сможет диагностировать аутистические расстройства.

В компании предполагают, что камера позволит оценить сосредоточенность детей, а также сможет посчитать, сколько раз они качаются из стороны в сторону. По таким внешним признакам устройство будет определять, есть ли у юных пользователей особенности развития или нет.

Первое, о чем обычно задумывается человек, в доме которого вот-вот появится кот или собака, — это организация удобного места для своего домашнего питомца. Может, купить специальную лежанку или целый домик? Но, как показывают многочисленные примеры, порой домашние любимцы выбирают для отдыха крайне неочевидные, а часто и не самые удобные места — неважно даже, дома или на улице. Смотрите сами.

Хорошего дня и теплого настроения!