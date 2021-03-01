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Утро в Туле
1 марта: оживляем фотографии как в «Гарри Поттере» и Том Круз, который совсем не Том Круз

1 марта: оживляем фотографии как в «Гарри Поттере» и Том Круз, который совсем не Том Круз

Доброе утро! Сегодня есть как минимум одна причина, чтобы улыбнуться. И это первый день весны! А это значит, что света и тепла станет намного больше. И хороших новостей, надеемся, меньше тоже не станет. Читайте первую подборку позитивной повестки прямо сейчас. Поехали!

 

О погоде. Сегодня в Туле пасмурная погода, а столбики термометров задержаться на отметке в 0 градусов.

 

Сайт MyHeritage, который помогает интернет-пользователям воссоздать генеалогическое древо, создал функцию Deep Nostalgia для «оживления» фотопортретов — любое изображение человека можно сделать анимированной.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зарегистрироваться на MyHeritage.com и загрузить фото. После обработки фотография превращается в небольшое 15-секундное видео, которое можно скачать. На нем человек начинает улыбаться, вертеть головой и смотреть по сторонам, моргать.

Функция полностью бесплатная. Она также улучшает качество фотографии (это с делали с учетом того, что пользователи могут загружать старые фото родственников с низким разрешением).

За разработку сервиса отвечает израильская фирма компьютерного зрения D-ID, в основе Deep Nostalgia лежат алгоритмы глубокого обучения.

В соцсетях сразу стали делиться фото с результатами, многие использовали фото родственников или знаменитых людей из прошлого. Интернет-пользователи также выяснили, что нейросеть может заставить двигаться живописные портреты, рисунки и все, что похоже на лицо человека.

А вы уже опробовали новое приложение? Расскажите в комментариях, как оно вам?

 

Поп-рокер Сэм Фишер и певица Деми Ловато записали трек What Other People Say, который претендует на первое место мировых чартов. Просто сингл с таким эмоциональным накалом не может оставить кого-то равнодушным. По словам Сэма, эта песня — признание и осознание того, как мы изменяем себе, чтобы понравиться другим. Музыканты призывают нас не забывать, кто мы есть на самом деле, и не прогибаться под рамки, навязанные обществом. Сегодня слушаем Sam Fischer, Demi Lovato — What Other People Say.

 

В тиктоке появился аккаунт, в котором Том Круз играет в гольф, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым и показывает фокусы. Видеть Круза, не выполняющего какие-нибудь сложные трюки, непривычно, но сомнений в подлинности видео не возникает. И зря, ведь это дипфейк!

Человек, сыгравший в тиктоках Тома Круза, очень точно передал мимику, движения, голос и даже характерный смех актера. Все остальное сделала нейросеть.

Казалось бы, с такой технологией услуги Круза могут стать для киностудий неактуальными, но даже нейросеть не исполнит его самые дикие трюки.

Кто на самом деле ведет аккаунт DeepTomCruise, неизвестно.

 

Подошел к концу последний зимний месяц. Многие недолюбливают это время года за холода, но зима умеет удивлять и радовать глаз. Она настоящая художница, которая может расписать морозным узором окна или красиво укрыть всё белым снежным одеялом. Мы собрали для вас подборку необычных сосулек, снега, который принял интересную форму, и прочих творений зимы.

Хорошего дня и красивого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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