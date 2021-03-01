1 марта: оживляем фотографии как в «Гарри Поттере» и Том Круз, который совсем не Том Круз
Доброе утро! Сегодня есть как минимум одна причина, чтобы улыбнуться. И это первый день весны! А это значит, что света и тепла станет намного больше. И хороших новостей, надеемся, меньше тоже не станет. Читайте первую подборку позитивной повестки прямо сейчас. Поехали!
О погоде. Сегодня в Туле пасмурная погода, а столбики термометров задержаться на отметке в 0 градусов.
Сайт MyHeritage, который помогает интернет-пользователям воссоздать генеалогическое древо, создал функцию Deep Nostalgia для «оживления» фотопортретов — любое изображение человека можно сделать анимированной.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зарегистрироваться на MyHeritage.com и загрузить фото. После обработки фотография превращается в небольшое 15-секундное видео, которое можно скачать. На нем человек начинает улыбаться, вертеть головой и смотреть по сторонам, моргать.
My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf— Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021
Функция полностью бесплатная. Она также улучшает качество фотографии (это с делали с учетом того, что пользователи могут загружать старые фото родственников с низким разрешением).
За разработку сервиса отвечает израильская фирма компьютерного зрения D-ID, в основе Deep Nostalgia лежат алгоритмы глубокого обучения.
В соцсетях сразу стали делиться фото с результатами, многие использовали фото родственников или знаменитых людей из прошлого. Интернет-пользователи также выяснили, что нейросеть может заставить двигаться живописные портреты, рисунки и все, что похоже на лицо человека.
А вы уже опробовали новое приложение? Расскажите в комментариях, как оно вам?
.@MyHeritage's #DeepNostalgia feature is but a dream within a dream. pic.twitter.com/SInktJJYYO— Bizzarro Bazar (@BizzarroBazar) February 28, 2021
Платформа MyHeritage представила сервис для «оживления» людей на фото c помощью алгоритмов глубокого обучения.В комментариях на сайте уже набралось много пугающих результатов. Вот, например, двигающийся ВИДhttps://t.co/zHeVmZPVde pic.twitter.com/UdoZkDsifA— DTF (@playdtf) February 28, 2021
Поп-рокер Сэм Фишер и певица Деми Ловато записали трек What Other People Say, который претендует на первое место мировых чартов. Просто сингл с таким эмоциональным накалом не может оставить кого-то равнодушным. По словам Сэма, эта песня — признание и осознание того, как мы изменяем себе, чтобы понравиться другим. Музыканты призывают нас не забывать, кто мы есть на самом деле, и не прогибаться под рамки, навязанные обществом. Сегодня слушаем Sam Fischer, Demi Lovato — What Other People Say.
В тиктоке появился аккаунт, в котором Том Круз играет в гольф, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым и показывает фокусы. Видеть Круза, не выполняющего какие-нибудь сложные трюки, непривычно, но сомнений в подлинности видео не возникает. И зря, ведь это дипфейк!
Человек, сыгравший в тиктоках Тома Круза, очень точно передал мимику, движения, голос и даже характерный смех актера. Все остальное сделала нейросеть.
This insane Tom Cruise deepfake almost had TikTok users fooled ??(Via TikTok: deeptomcruise) pic.twitter.com/GrTail1rmE— Influenced (@DexertoTrending) February 25, 2021
Казалось бы, с такой технологией услуги Круза могут стать для киностудий неактуальными, но даже нейросеть не исполнит его самые дикие трюки.
Кто на самом деле ведет аккаунт DeepTomCruise, неизвестно.
Legit Deep Fake? Or is the real Tom Cruise faking us out? Scary that it's this difficult to differentiate. #DeepTomCruise pic.twitter.com/YBb3ZjlVQ1— Taurin Tan-atichat (@taurintan) February 26, 2021
I need to know if @TaylorLorenz is aware of the Tom Cruise tiktoks pic.twitter.com/An7AV430AF— Brian Kosciesza (@BrianKosh) February 25, 2021
Подошел к концу последний зимний месяц. Многие недолюбливают это время года за холода, но зима умеет удивлять и радовать глаз. Она настоящая художница, которая может расписать морозным узором окна или красиво укрыть всё белым снежным одеялом. Мы собрали для вас подборку необычных сосулек, снега, который принял интересную форму, и прочих творений зимы.
Хорошего дня и красивого настроения!