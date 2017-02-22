22 февраля: Впереди мини-отпуск!

Доооброе утро! Мужчин - с наступающим праздником, всех-всех-всех - с Масленицей! Впереди мини-отпуск - четыре выходных дня. Кайф!

Держите милое видео. Смотрите, ящерица машет своему хозяину!

Горячий экстрим для бодрости и адреналина. В рекламном ролике компании Adrenaline Rush мотогонщик Владимир Ярыгин совершил прыжок между двумя движущимися грузовиками БелАЗ, находившимися на расстоянии 20 метров друг от друга. Во время полёта на высоте 18 метров Ярыгин исполнил трюк Heart Attack, во время которого он держал мотоцикл только руками. Это один из самых опасных манёвров в истории экстремального байкинга. На самом деле дух захватывает:

Всякие интересности!

Жители Сингапура засняли необычную радугу - не в виде мостика, как мы привыкли, а, скорее, в виде облачка. Красиво!

Небольшой японский город Одзи представил свой талисман: дрон в виде собачки с крыльями по кличке Юкимару. В презентационном ролике беспилотник пролетает через японские достопримечательности: храм Дарума, реку Ямато и вулкан Мёдзин. Кроме того, в видео дрон посещает захоронение собаки по кличке Юкимару, в честь которой и назвали талисман. Животное принадлежало королевскому принцу Сётоку, жившему в седьмом веке. Выглядит талисманчик премило:

Объединенные Арабские Эмираты на днях заявили о том, что в 2117 году собираются построить город на Марсе, размером с Чикаго и населением до 600 000 человек. Детали строительства пока не разглашаются, но, впрочем, у ОАЭ есть целое столетие, чтобы воплотить идею в жизнь. Вот даже интересно, построят в итоге или нет?..

Музыкальная пауза. Уличный музыкант играет тему из "Игры престолов" в переходе киевского метро. О боже, это же ТИРИОН!!!

К мужскому празднику - мужское кино. На YouTube опубликовали короткометражку «Майор Гром», снятую по российскому комиксу про работника Следственного комитета, который борется с преступностью в Санкт-Петербурге. Впереди четыре выходных - можно выделить полчаса на просмотр:

И еще подарочек для киноманов! В преддверии церемонии вручения премии Оскар появился видеоролик, авторы которого объединили концовки из 45-ти кинолент-лауреатов премии с 70-х годов и до сегодняшних дней.

В галерее - выдуманный мир французского фотографа Франсуа Дурлена. Он оживляет любимых героев мультиков и фильмов с помощью своего смартфона. Если хотите увидеть еще больше фото - вот ссылочка на инстаграм Дурлена. Хороших вам выходных!