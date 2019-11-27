27 ноября: сумка-таракан, рецепт Кардашьян и поп-корн, который сделал ноги тоньше

Доброе утро! Вот и настала середина недели. Принято считать, что «среда пришла – неделя прошла», и действительно, большинство дел уже позади, а до выходных осталось всего два дня. Всем бодрости и сил.

А как вам такая идея завтрака? Подтаявший M&M?s по рецепту Ким Кардашьян.

This is how you eat M&M’s! Microwave them for 30 seconds then enjoy the melted magic! pic.twitter.com/hkaK6vaaaN — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 24, 2019

За окном сегодня будет немного теплее и выпадет снег.

Японский дизайнер создает аксессуары в форме насекомых. Не каждый захочет их примерить, сумки в виде тараканов и слизней настолько реалистичны, что вызывают ужас.

Новая оптическая иллюзия запутала пользователей соцсетей. На картинке изображена девочка со странными ногами, похожими на ниточки.

На самом же деле секрет кроется в пачке попкорна, которую девочка держит в руках. Из-за того, что цвет травы сливается с пачкой попкорна, кажется, что у ребенка крайне тонкие ноги, — большая их часть закрыта пакетом.

В опросе РИА Новости врачи рассказали, сколько мандаринов полезно съедать за день. Эксперты сошлись во мнении, что можно употреблять не более 4 мандаринов в день и никогда не есть их натощак. И в целом мандарины низкокалорийны и богаты витаминами, так что не отказывайте себе в удовольствии.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Макса Барских.

В галерее сегодня красивые урбанистические фото дизайнера @vnthota из Гонг Конга.