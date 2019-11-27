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Утро в Туле
27 ноября: сумка-таракан, рецепт Кардашьян и поп-корн, который сделал ноги тоньше

27 ноября: сумка-таракан, рецепт Кардашьян и поп-корн, который сделал ноги тоньше

Доброе утро! Вот и настала середина недели. Принято считать, что  «среда пришла – неделя прошла», и действительно, большинство дел уже позади, а до выходных осталось всего два дня. Всем бодрости и сил.

А как вам такая идея завтрака? Подтаявший M&M?s по рецепту Ким Кардашьян. 

 

За окном сегодня будет немного теплее и выпадет снег.

 

Японский дизайнер создает аксессуары в форме насекомых. Не каждый захочет их примерить, сумки в виде тараканов и слизней настолько реалистичны, что вызывают ужас.

 

Новая оптическая иллюзия запутала пользователей соцсетей. На картинке изображена девочка со странными ногами, похожими на ниточки.

На самом же деле секрет кроется в пачке попкорна, которую девочка держит в руках. Из-за того, что цвет травы сливается с пачкой попкорна, кажется, что у ребенка крайне тонкие ноги, — большая их часть закрыта пакетом.

 

В опросе РИА Новости врачи рассказали, сколько мандаринов полезно съедать за день. Эксперты сошлись во мнении, что можно употреблять не более 4 мандаринов в день и никогда не есть их натощак. И в целом мандарины низкокалорийны и богаты витаминами, так что не отказывайте себе в удовольствии.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Макса Барских.

 

В галерее сегодня красивые урбанистические фото дизайнера @vnthota из Гонг Конга.

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Автор: Администрация Myslo
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