11 мая: чудесное спасение маленького китенка и письмо в бутылке с «Титаника»

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Больше тепла! Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха поднимется до +21 градуса.

Молодой кит рода полосатиковых застрял в шлюзе реки Темзы на юго-западе Лондона. Об этом сообщает «Би-би-си».

Четырехметровый детеныш кита оказался в шлюзе Ричмонд во время отлива. Его заметили в воскресенье около 19.00. Спасатели прибыли примерно в 21.00.

В спасении кита принимали участие представители Королевского национального института спасательных шлюпок, а также пожарные, полицейские и дайверы. Операция по спасению продлилась около пяти часов.

До прибытия спасателей сотрудник порта поливал китенка из шланга, а шлюз пытались заполнить водой. Кита перевезли в безопасное место, где ветеринары оценивают его состояние.

На седьмом студийном альбоме французские металлисты вплотную подобрались и стали записывать комфортное мейнстримное звучание. Сегодня слушаем Gojira – The Chant.

Ученые из Университета Квебека (UQAR) изучают письмо из бутылки, которая могла быть сброшена с «Титаника» за день до катастрофы. Об этом сообщается на сайте UQAR.

В 2017 году запечатанную бутылку нашла в песке семья Шервух во время отдыха на пляже у скал Хоупвелл-Рокс. Они передали находку специалистам.

В бутылке оказалось письмо, которое датируется 13 апреля 1912 года. Оно написано от лица девочки Матильды Лефевр. По данным специалистов, девочка с таким именем действительно была пассажиркой третьего класса затонувшего судна. Ученые также связались с ныне живущими родственниками Матильды.

13-летняя Матильда Лефевр направлялась в Нью-Йорк вместе с мамой и тремя братьями и сестрами, их должен был встретить отец. Но Лефевры скончались вместе с другими пассажирами, когда затонул «Титаник», в ночь с 14 на 15 апреля.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевров в Левен», — говорится в предполагаемом послании Матильды.

Ученые подтвердили подлинность бутылки, воска и бумаги, однако до сих пор продолжаются исследования самого письма, в частности, его почерка.

Специалистов смущает, что почерк не соответствует тому, как учили писать детей во французских школах того времени. По одной из версий, девочка могла попросить написать письмо кого-то другого.

Иногда кажется, что домашние животные только и умеют делать, что спать, есть и играть. Но есть у них одна важная и ответственная миссия — удивлять своих хозяев. Порой хвостатых так заклинит, что смотришь и думаешь, какой сбой произошел в их программе и как ее перезагрузить. Мы собрали для вас милые и смешные фотографии питомцев, глядя на которых, хочется спросить, всё ли у них в порядке. Но сдержать улыбку при этом невозможно!

Хорошего дня и везучего настроения!