19 февраля: Игроки, хейтеры и сотни Винни-Пухов

Доброе утро!

Даже понедельник становится хорошим днем, когда знаешь, что неделя будет короткой! Работать всего четыре денька — а потом большие праздничные выходные. Кайф!

Немного милоты для этого утра.

Помните ролик про ленивого песца, который украл улов у рыбака? Он снова вернулся к рыбакам, на этот раз привел подругу - рыжую лисичку. Автор этих роликов - просто спаситель русского YouTube. Милота в чистом виде:

Чуточку спорта в нашу понедельничную жизнь.

Все выступления японского фигуриста Юдзуру Ханю становятся невероятно трогательными, потому что в конце болельщики забрасывают любимца игрушечными Винни-Пухами! Это талисман фигуриста, который он оставляет на бротике перед каждым прокатом. Все игрушки, которые кидают на лед, Юдзуру Ханю дарит деткам. 17 февраля спортсмен завоевал олимпийское золото!

Новости!

В Норвегии прямо посреди озера у подножия ледника Свартисен — второго по величине в стране — построят отель в виде кольца Svart Hotel. Попасть в него можно будет только на лодке из ближайшего города Будё, который находится в 120 километрах. Отель будет построен по принципу «возобновляемой энергии». По планам, уровень потребления энергии будет на 85% меньше, чем в стандартных современных гостиницах, а за счёт солнечных панелей отель будет производить больше энергии, чем тратить. Большую часть отеля также сделают из дерева. В тёплое время года посетители смогут прогуливаться по платформе внутри «кольца», а зимой это место превратится в хранилище лодок. Так администраторам Svart Hotel не придётся тратиться на складские помещения. Ожидается, что постройку здания закончат к 2021 году.

На днях в журнале Vogue была опубликована интересненькая фотография стилиста и редактора моды Рэйчел Вэнг, которая посещала Неделю моды в Нью-Йорке. Вэнг выбрала очень необычный аксессуар — шарф ростовского футбольного клуба «Ростсельмаш». Ростовчане как-то не оценили. Вот типичный комментарий под постами об этом фото: «Ростовчане и то моднее одеваются, чем эти». Что сказать — нам тоже не по вкусу. Красно-желтый смотрелся бы куда лучше! =Р

На выходных на Масленицу у соседей, в калужской деревне Никола-Ленивец, сожгли 30-метровый арт-объект «Пламенеющая готика» — костел из веток, который специально для этого перфоманса и возвели. Автор проекта — создатель арт-парка художник Николай Полисский: «Масленица — это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась „Пламенеющая готика“». Выглядело это действо очень эпично:

Музыкальная пауза!

На прошлой неделе Тейлор Свифт попала в очень… кхм… неудобненькую ситуацию. Рассказываем:

На нее подали в суд двое авторов песен, Шон Холл и Натан Батлер. Они утверждали, что певица украла строчки их песни для своего хита «Shake It Off». Холл и Батлер использовали в треке 2001 года строки «playas, they gonna play, and haters, they gonna hate» («игроки, они будут играть, а хейтеры будут ненавидеть»). В припеве хита Свифт 2014 года есть похожая фраза «cause the players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate».

Однако калифорнийский судья Майкл Фитцжеральд отклонил иск, отметив, что совпадающие отрывки текстов «слишком коротки, неоригинальны и некреативны, чтобы попадать под защиту авторского права».

«В 2000-х американская поп-культура была сильно пропитана концепциями „игроков“, „хейтеров“, „игроков и хейтеров“. „Игроки будут играть“ — не креативней, чем „бегуны будут бегать“, „барабанщики будут барабанить“ и „пловцы будут плавать“.Концепция персонажей, действующих в соответствии со своей природой — это не творчество. Это банально».

Вот так вот — банальщина сплошная эта Тейлор Свифт.

А насчет плагиата — оцените сами:

Для киноманов.

1 марта и церемония вручения Оскара уже не за горами, так что пора вспомнить (ну или узнать), какие фильмы претендуют на главную кинопремию. Спасибо «Кинопоиску» за ликбез:

Номинанты на «Лучший фильм»:

В галерее - пейзажи режиссёра и аниматора Макото Синкая. Хорошего вам дня!