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Утро в Туле
20 декабря: Рождественский Чубакка и мотивация по-китайски

20 декабря: Рождественский Чубакка и мотивация по-китайски

Доброе утро! Все вчера сумели выбраться из вечерних пробок? ;)

 

Начнем денек с милоты.

Попугайчик по кличке Лаки очень не любит, когда хозяин куда-то уходит (на работу, например). Поэтому, когда он видит, что хозяин завязывает шнурки, то начинает грустненько насвистывать рингтон айфона. Чтобы любимый обратил на него внимание! Всегда срабатывает: ну невозможно игнорировать такую прелесть.

 

Давно у нас никаких рекордов не было!

В китайской провинции Хэнань сотрудники компании, занимающейся производством продуктов питания, сумели приготовить лапшу, длина которой составляет более 3084 метров.

Достижение попало в Книгу рекордов Гиннеса. Джон Гарланд, официальный представитель Книги рекордов Гиннеса пристально следил за процессом, который длился около 17 часов. Чтобы измерить длину, потребовалось еще три часа. Сложность состояла в том, что лапша не должна была иметь швов, являясь цельным «жгутом» из теста.

Для приготовления гигантского блюда потребовалось 40 килограммов муки, 26,8 литров воды и 0,6 килограммов соли.

Когда лапшу измерили и рекорд состоялся, блюдо приготовили с различными соусами и накормили им около 400 человек.

 

Новости!

Студия Warner Bros. совместно с производителем вина Lot18 выпустила в продажу ограниченную серию напитка по мотивам трилогии «Властелин колец» режиссёра Питера Джексона. Доступно четыре варианта вина, каждый из которых посвящён одному из персонажей картины. В серию входят бутылки с Фродо, Арагорном, Галадриэль и Гэндальфом. На уникальных этикетках изображены не только силуэты персонажей, но и некоторые значимые места вселенной «Властелина колец». Каждый из четырёх вариантов будет продаваться тиражом в шесть тысяч экземпляров. Продажи стартовали 18 декабря и продлятся до того момента, пока всё вино не выкупят. Приобрести одну из бутылок можно на сайте Lot18.

 

В Дубае открылся первый в мире госпиталь для верблюдов. Исключительно для верблюдов! Его строительство обошлось в 11 миллионов долларов. Одновременно в госпитале смогут лечиться 20 верблюдов. Для них оборудован небольшой ипподром, чтобы проще проходило восстановление от процедур. Операция животному обойдётся в тысячу долларов, рентген — от 100 долларов. Ну слава богу, теперь есть где лечить верблюда, если вдруг что...

 

Недавно в Филадельфии праздновали день рождения самой старой медведицы в зоопарках США. Колдилокс (так зовут именинницу) исполнилось 37 лет. Сотрудники зоопарка угостили медведицу арахисовым маслом, мёдом, изюмом и рыбным тортом. Гости «вечеринки» спели Колдилокс песню «С Днём рождения».

 

Музыкальная пауза.

Только сегодня, только для вас: Чубакка с рождественским шоу Silent Night!

Кстати, кто уже успел посмотреть новые "Звездные войны"?
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А вот оригинал рождественской песенки, которую исполняет Чубакка. Если вдруг кто не узнал:

 

И немного о мотивации.

Говорят, что на этом видео сотрудницы китайской косметической компании бьют друг друга за то, что не смогли выполнить годовой план по продажам. Вот так вот.

 

Забавная галерея для поднятия настроения: встречайте - слишком трусливые псы!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:09 +6
19 декабря: Жгучий перец + рождественский гимн
19 декабря: Жгучий перец + рождественский гимн
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