8 июня: Instagram ждущих собак и стриженые ламы и альпаки = меховые шары на тонких ножках

Доброе утро! Начинаем новый замечательный день с порции вкусного завтрака и парочки хороших новостей. Поехали!

Можно запускать бумажные кораблики. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Врач Тиффани Уайт из Мельбурна работает в центрах тестирования на коронавирус, расположенных по всему городу. Многие люди приходят на тестирование со своими собаками, и в какой-то момент Тиффани решила завести аккаунт в инстаграме с фотографиями псов, терпеливо ждущих хозяев. Она назвала проект Swab dogs.

Уайт рассказала «Би-Би-Си», что всегда обращала внимание на питомцев пациентов и твердо решила, что должна что-то сделать с этим.

«В эти времена [эпидемия Covid-19] мы ужасно уставали, поэтому искали что-то позитивное. И мы нашли это», — отметила врач. По ее словам, люди рады, что их псов фотографируют. Сейчас у аккаунта 426 публикаций и более 10,5 тыс. подписчиков. Вот несколько фотографий питомцев:

Уроженец Дагестана, 19-летний Рамазан Ахмедов, учится в Москве на актера, попутно записывает под псевдонимом R.A.SVET простые, но искренние песни, вдохновленные русским роком 1980-х. Сегодня слушаем R.A.SVET – «Шторм».

Мы всякое повидали, но лысые ламы и альпаки нас добили. Каждый апрель-май животных стригут к лету. Но без своего знаменитого густого и теплого меха они похожи на летающие головы на тонких ножках.

Как пояснила женщина, ухаживающая за животными, их хорошо кормят, хотя по ним и не скажешь. Просто мех — это 99% лам. Теперь мы знаем еще немножко больше о ламах и альпаках.

Домашние питомцы — это большая ответственность, которую готов взять на себя каждый хозяин уже потому, что знает: пока его дома ждет пушистый любимец, его день не обойдется без умиления. И правда, с какой бы ноги ни встал с утра человек, каким тяжелым бы ни был его день, вернувшись домой, он непременно улыбнется при виде своего хвостатого друга.

Сегодня мы собрали для вас снимки домашних питомцев, которые перевыполнили план по умилению на несколько дней вперед. Проверим, сможете ли вы просмотреть эту подборку, ни разу не воскликнув: «О-о-о, ну что за прелесть!»

Хорошего дня и мимимишного настроения!